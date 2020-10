Fin de saison en queue de poisson pour Loris Baz

Loris Baz espérait clairement connaître un meilleur week-end à Estoril pour conclure la saison, dans la continuité d'une manche de Magny-Cours dont il avait été l'un des grands protagonistes. Et son entame du meeting portugais était d'autant plus prometteuse, puisqu'il figurait au troisième rang du classement combiné à l'issue de la journée d'ouverture. Seulement, le pilote Ten Kate est apparu plus en difficulté à partir de samedi.

Après n'avoir obtenu que la 12e place lors de la Superpole à la suite d'une chute, Baz s'est trouvé en délicatesse pour s'extraire du groupe dans lequel cela l'a placé lors de la première course, et a dû se contenter d'une neuvième position à l'arrivée qui l'a laissé sur sa faim.

"J’ai réalisé un bon départ en course, mais, depuis le début de l’année, je rencontre pas mal de problèmes pour doubler avec cette moto. Je ne sais pas si cela vient de nos réglages ou du style de pilotage", explique-t-il. "J’étais dans un groupe avec Haslam et Bautista. Je roulais plus vite, mais je n’arrivais pas à les passer. Dans le dernier tour, j’ai commis une erreur et je suis passé de la huitième à la neuvième place. C’est frustrant."

Ces difficultés ont perduré dimanche pendant la brève Course Superpole, qui s'est conclue pour lui par une chute endommageant passablement sa Yamaha YZF-R1 et entraînant dans la foulée un départ de la 14e place pour la dernière épreuve du week-end. Bien que se trouvant plus à l'aise, au point d'être revenu sur les Honda, le Haut-Savoyard a cette fois aussi dû se résoudre à l'abandon, victime d'un problème mécanique.

"Durant la Course Superpole, j’ai connu le même problème que samedi. Je n’arrivais pas à doubler donc j’ai forcé pour trouver des ouvertures et j’ai chuté", décrit-il. "J’ai réalisé un très bon envol au départ de la deuxième course. Je me suis retrouvé avec des pilotes très rapides et je me suis donc senti moins bridé dans mon style. Je suis donc parvenu à rouler vite comme j’ai l’habitude de le faire avec cette moto. Je suis bien remonté et, alors que j’étais huitième derrière Haslam, je suis tombé en panne. La moto a coupé en raison d’un problème technique, peut-être lié à ma chute de la course sprint. […] C’est dommage, car je pense que j’avais le rythme pour accrocher une cinquième place."

C'est donc avec un sentiment d'inachevé que s'est conclue cette course saison pour Loris Baz, qui a tout de même conservé la huitième du championnat qu'il occupe depuis Magny-Cours, devant les Honda. Deuxième meilleur pilote indépendant cette saison, il aura obtenu quatre podiums, deux lors de Courses Superpole et deux durant les courses principales du meeting français.

"Ce n’est pas ainsi que je voulais terminer la saison, c’est certain", admet Loris Baz. "C’est un week-end à l’image de notre saison avec des moments de joie et des moments de déception. C’est comme ça, mais j’aurais vraiment souhaité terminer sur une plus belle note. Je garde le positif de cette année comme nos quatre podiums, toutes les fois où nous avons été rapides ou encore toutes les séances que nous avons menées. Même si ce sont des séances libres qui ne rapportent pas de points, c’est important, en particulier pour une équipe privée. Nous avons accompli de grandes choses. Un énorme merci au team pour cette superbe saison."

Cette fin de championnat ne s'est accompagnée d'aucune annonce concernant l'avenir du team Ten Kate en WorldSBK et du pilote français, qui évolue dans l'équipe depuis son passage dans le clan Yamaha. L'équipe officielle du constructeur, elle, a annoncé Andrea Locatelli aux côtés de Toprak Razgatlioglu, tandis que Garrett Gerloff et Kohta Nozane ont été confirmés dans le team GRT.

