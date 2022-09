Loris Baz obtient un statut de pilote d'usine BMW pour 2023

Loris Baz prolonge l'aventure avec Bonovo et monte en grade chez BMW. De retour en WorldSBK cette saison après une année d'exil forcé du côté du MotoAmerica, le Français est redevenu un prétendant régulier au top 10 et son contrat pour la saison 2023 a sans surprise été prolongé. Il obtiendra par la même occasion le statut de pilote d'usine BMW, comme Scott Redding et Michael van der Mark dans l'équipe officielle.

"Je suis très heureux de rouler encore pour BMW et Bonovo action BMW Racing Team l'an prochain", se réjouit Baz. "Je n'ai jamais douté que cela serait le cas. Quand j'ai rejoint le projet, le but était d'avoir une implication à long terme et de progresser tous les ans. Je me sens vraiment bien dans l'équipe et BMW travaille plus que tous les autres pour atteindre notre objectif commun."

Baz a failli renouer avec le podium à Magny-Cours puisqu'il occupait la troisième place dans la première course du week-end avant de chuter. BMW veut aider le natif de Sallanches à retrouver les premières places l'an prochain. "Loris est un membre important de notre famille de pilotes d'usine BMW, et nous sommes ravis qu'il soit de nouveau au départ avec l'équipe Bonovo action BMW Racing Team en 2023", déclare Marc Bongers, grand patron de BMW Motorrad Motorsport.

"On peut dire que l'alchimie a été bonne dès le début entre lui, l'équipe et les autres pilotes d'usine. Avec son expérience, ses capacités et sa personnalité, Loris apporte énormément à Bonovo action BMW Racing Team et à l'ensemble de notre projet WorldSBK. C'est une excellente nouvelle que cette impressionnante collaboration se poursuive la saison prochaine. Nous sommes convaincus que nous continuerons à aller de l'avant ensemble."

Chez Bonovo, le plus gros changement sera la retraite d'Eugene Laverty, qui va prendre un rôle de coach des pilotes, et l'arrivée de Garrett Gerloff en provenance de Yamaha, annoncée il y a quelques jours. "Je suis ravi d'avoir quelqu'un d'aussi sympa que Garrett comme coéquipier", souligne Loris Baz. "J'avais également une très bonne relation avec Eugene et c'est très important pour l'équipe d'avoir une ambiance familiale. Je suis sûr que cela sera également le cas avec Garrett. Le but est maintenant de bien conclure 2022 et d'entamer 2023 avec une bonne base."

