Le podium de Loris Baz est "un énorme soulagement"

Très performant lors de la courte Course Superpole de dimanche matin au Portugal, Loris Baz a signé son premier podium depuis son retour en Superbike, et le premier de Ten Kate depuis le début de son partenariat avec Yamaha.

Le week-end portugais du Haut-Savoyard avait pourtant débuté par une sixième place sur la grille, qui l'avait fait admettre qu'il n'était "pas satisfait" de sa séance. Puis, lors de la première course, il avait déjà occupé la troisième place pendant plusieurs tours avant de chuter dans la hiérarchie et de sauver une sixième position en fin de course, qui avait tout de même de quoi le satisfaire.

"Dans l’ensemble, c’est plutôt bien. J’ai réussi à doubler Scott [Redding] à la fin. C’est encore un top 6, devant des machines officielles… Ce n’est pas encore là où nous voulons être. Il ne nous manque encore une fois pas grand-chose. Nous retenterons demain !" promettait-il, à juste titre.

Le lendemain, il s'est en effet servi des enseignements de la course précédente pour suivre Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu durant les dix tours de la Course Superpole. S'il n'a pas réussi à rivaliser avec les deux hommes forts de cette seconde manche du week-end, le Français a assuré un podium tant attendu, plusieurs fois touché du doigt ces derniers mois. Baz a clairement savouré son retour sur la boîte, une première depuis six ans.

"Je suis très content de concrétiser ! Nous avons apporté de gros changements sur l’électronique depuis [samedi] en suivant une direction totalement différente. Ça allait beaucoup mieux. Je me suis placé en troisième position et je suis resté ainsi jusqu'à l’arrivée. C’est un énorme soulagement ! Ça a été compliqué depuis pas mal de temps et ça fait du bien de terminer sur le podium."

"Même s’il s’agit de la course sprint, c’est une course et c’est un podium. C’est mon premier podium depuis 2014, mon premier podium depuis mon retour en WorldSBK, le premier podium de l’équipe Ten Kate depuis 2016 et le premier podium de l’équipe avec Yamaha. Beaucoup de premières fois et ça fait du bien… Je suis très heureux et je dédie ce résultat aussi bien à toutes les personnes qui ont cru en moi depuis mon retour en WorldSBK qu’à tous ceux qui ont douté de mes capacités à aller vite."

Ce résultat lui offrait également la troisième position sur la grille pour la Course 2, même si celle-ci s'est avérée décevante, puisque Baz a conclu le week-end par une lourde chute à haute vitesse. S'il met celle-ci sur le compte d'un manque général d'adhérence sur le tracé portugais dans les conditions de cette course, il s'estime surtout chanceux de n'avoir que quelques contusions après une erreur qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves et tient à tirer le positif d'un week-end qui marque un tournant pour lui.

"La deuxième course a été bizarre. Je suis tombé dans le premier tour à hauteur du virage le plus rapide du circuit. Je m’en sors fort heureusement indemne. J’ai quelques hématomes un peu partout, mais pour une chute à 200 km/h, je m’en sors bien."

"Il y a eu beaucoup de chutes et le rythme était lent. Je pense que le grip était moins bon… Je m’excuse auprès de l’équipe de terminer ainsi, mais nous avons signé notre premier podium et c’est ça qu’il faut garder. Nous tenterons d’en enregistrer quelques-uns de plus en Aragón."