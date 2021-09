Loris Baz de retour en WSBK pour remplacer Chaz Davies

La manche barcelonaise du Championnat du monde Superbike a laissé des traces. Si Alex Lowes, impliqué dans un accident en Course 2 et souffrant d'une fissure à la main droite, a déjà annoncé qu'il allait "tenter" de participer à la manche de Jerez ce week-end, ce ne sera pas le cas pour Chaz Davies, qui s'est brisé deux côtes à la suite d'une chute impliquant également Lucas Mahias lors de la Course Superpole de Barcelone.

Le pilote Go Eleven, qui avait été déclaré inapte à prendre le départ de la Course 2 dimanche dernier, sera remplacé jusqu'à son rétablissement par une vieille connaissance de la discipline, le Français Loris Baz. Ce dernier, qui est actuellement engagé en MotoAmerica au guidon de la Ducati V4-R, a déjà pris 133 départs en WorldSBK pour un total de 18 podiums mais sera pour la première fois équipé d'une moto de la marque italienne dans la catégorie, frappée du numéro 11.

"Tout d'abord, je veux souhaiter à Chaz un prompt rétablissement, ce n'est jamais agréable quand un pilote est blessé et j'espère qu'il sera bientôt de retour sur la moto", a déclaré Baz en réaction à cette annonce. "Je remercie Go Eleven pour l'opportunité qui m'a été donnée, ainsi que Ducati, HSBK, mon équipe en Amérique, et Ducati New York, pour m'avoir permis de revenir en Europe plus tôt que prévu pour participer aux prochaines courses du WorldSBK."

"C'était un accord de dernière minute, je dois encore tout arranger pour prendre le vol, mais je suis impatient d'être à Jerez, un circuit que j'aime beaucoup, et de monter sur la version Superbike de la Ducati V4-R. Je vais faire de mon mieux et me donner à 100% comme toujours !"

"Je viens de parler avec Chaz, il va bien, mais il est contrarié de ne pas pouvoir être avec nous en piste", a expliqué Denis Sacchetti, team manager de Go Eleven. "Maintenant son objectif est de récupérer le plus vite possible pour la fin de saison. Je suis sûr que Loris sera capable de porter haut notre drapeau. Il a déjà démontré ce dont il est capable. C'est un pilote fort et rapide, il a beaucoup d'expérience bien qu'il soit encore très jeune, et il connaît également les caractéristiques de la V4-R, une moto avec laquelle il vient de courir dans le championnat américain. Je tiens à remercier Loris d'avoir accepté ce nouveau défi ; j'ai hâte de le voir sur la piste avec nos couleurs !"

Dans le même temps, le WorldSBK a annoncé ce mardi après-midi par le biais d'un message sur les réseaux sociaux que Tom Sykes, hospitalisé après une violente collision avec Lucas Mahias en Course 2 à Barcelone et victime d'une commotion cérébrale, avait quitté l’hôpital un jour plus tôt que prévu. De plus amples informations sur la suite seront données plus tard.