Lourdement accusé par Bautista, Rea se défend

Le week-end de Magny-Cours s'est conclu dans la polémique, à la suite de l'accrochage entre les candidats au titre Álvaro Bautista et Jonathan Rea. L'Espagnol et le sextuple Champion du monde se battaient derrière Toprak Razgatlioglu dans le deuxième tour de la seconde course longue du meeting nivernais lorsque la Kawasaki a heurté la Ducati sur le côté dans le virage du Château d'Eau, l'emmenant au tapis. Alors que Bautista en était quitte pour son deuxième abandon de la saison, Rea a écopé d'une pénalité long-lap, jugé responsable de l'incident, et a pu rester en course pour finir cinquième.

Le pilote Ducati n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son rival, estimant que l'action était délibérée et qu'elle aurait dû engendrer un drapeau noir afin d'exclure Rea de la course. "[Il aurait mérité] le même résultat que moi, c'est-à-dire de ne pas finir la course, donc un drapeau noir. Je pense que c'est ce qu'il y aurait eu de plus juste, mais au final ça n'est pas moi qui décide des pénalités", a déclaré Bautista.

Alors qu'il avait remporté la course du samedi, lors de laquelle Rea et Razgatlioglu ont tous deux abandonné, et qu'il avait terminé deuxième de la Course Superpole entre ses deux rivaux, Bautista a vu son avance au championnat réduite à 30 points à la fin du week-end. Victorieux sept fois sur neuf depuis Donington en juillet, Razgatlioglu est désormais son plus proche poursuivant tandis que Rea a glissé au troisième rang, à 47 points.

"Ce n'est pas une question de points ou de championnat, c'est une question de sécurité. J'ai eu la chance de ne rien me faire physiquement, mais que [se serait-il] passé si j'étais arrivé dans les graviers avec la moto, que je m'étais tordu la jambe et fait une fracture ? Qu'est-ce qu'il se serait passé alors ?" s'est interrogé le pilote espagnol.

"Si c'est une erreur de pilotage, OK. [Ça arrive à] tout le monde de faire des erreurs, de pousser les autres pilotes et c'est un incident de course, OK. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'il m'est rentré dedans de manière intentionnelle. C'est ça le problème. S'ils [la direction de course] acceptent ce genre de manœuvres, sans que ce soit une erreur : c'était sa manœuvre, il a fait exactement ce qu'il voulait faire... Je pense qu'ils ne peuvent pas accepter ce genre de choses."

"Je pense que ce genre d'actions n'est pas approprié pour un champion. Il a remporté de nombreux titres et c'est inacceptable qu'une manœuvre comme celle-ci vienne d'un pilote comme lui. Pour moi, il montre qu'il est très rapide, très courageux, mais qu'il n'est pas un vrai champion parce qu'un champion ne fait jamais ce genre de choses."

Jonathan Rea a fermement démenti toute volonté de nuire à son adversaire et toute préméditation dans l'issue "malheureuse" de sa tentative de dépassement. Il s'est longuement expliqué sur les réseaux sociaux lundi soir, arguant qu'il "y a deux facettes dans toute histoire".

"Premièrement, et c'est le plus important, je n'ai pas prévu ou voulu entrer en contact [avec lui], et même quand on s'est touchés, la dernière chose à laquelle je m'attendais ou que je voulais, c'était qu'il tombe et ne soit pas en mesure de continuer la course. C'est quelque chose que je veux dire fermement, avant d'évoquer la façon dont ça s'est passé de mon côté", a d'abord écrit le pilote nord-irlandais, avant de livrer sa version sur l'accident en lui-même.

"J'étais à la limite pour faire cette manœuvre. Je me suis lancé dans le dépassement, sa trajectoire se refermait sur moi à l'intérieur et, à un moment donné, j'ai dû ajuster ma propre trajectoire pour ne pas moi-même perdre l'avant. J'ai pris mon point de corde et malheureusement, il est tombé", a-t-il relaté. "J'en suis vraiment désolé car ça n'était vraiment pas mon intention. Je suis allé voir Álvaro après la course et je lui ai présenté mes excuses."

"En tant que pilotes, on se bat à la limite et parfois on se touche. Ce week-end, Álvaro aussi a eu un contact avec un pilote dans la Course Superpole, juste devant moi, perdant un aileron sur sa moto qui a été projeté sur mon chemin. Et d'autres pilotes m'ont également touché ce week-end. C'est la course, ça arrive. Malheureusement, cette fois Álvaro est tombé et j'ai écopé d'un long-lap sur la décision de la direction de course, que j'ai totalement acceptée. Je souhaite le meilleur à Álvaro pour les courses restantes cette saison et, en ce qui me concerne, c'est un malheureux incident qui est déjà derrière nous."

