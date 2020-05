Alex Lowes reste chez Kawasaki pour 2021

Kawasaki a confirmé Alex Lowes à son poste pour la saison 2021. Recruté cette année en provenance de Yamaha, le pilote anglais n'a pour le moment pris part qu'à une manche, en Australie au mois de février, avant que le championnat soit mis à l'arrêt sous l'effet de la pandémie de COVID-19 et de la suspension des événements sportifs aux quatre coins du monde. D'emblée, il a signé une première victoire au guidon de la Ninja ZX-10RR, alors que son coéquipier Jonathan Rea en remportait une autre.

Alex Lowes, 29 ans, est actuellement associé au quintuple Champion du monde, dont le contrat arrive à échéance à la fin de cette année. Il attend comme l'ensemble de ses collègues de pouvoir reprendre la compétition dès que le WorldSBK sera relancé et doit par ailleurs disputer les 8 Heures de Suzuka cette année sous les couleurs de Kawasaki, après avoir déjà remporté l'épreuve pour Yamaha en 2016, 2017 et 2018.

"C’est formidable de rejoindre Kawasaki pour 2021", se réjouit Alex Lowes. "Je peux continuer à m’adapter à l’équipe et à la ZX-10RR. Depuis que j’ai rejoint l’équipe, j’ai vraiment senti que c’était une opportunité pour moi de franchir un nouveau cap dans mon pilotage. En faisant équipe avec Johnny, j’ai le sentiment de pouvoir apprendre énormément de lui et l’ambiance dans l’équipe est géniale. La situation actuelle dans le monde n’est idéale pour personne, mais Kawasaki m’apporte vraiment de l’optimisme pour l’avenir."

"C’est fantastique d’avoir pu trouver un accord pour 2021 avant le reste des courses de l’année. Mon objectif personnel est de continuer à travailler chaque jour, de continuer à progresser et aussi de continuer à en faire profiter l’équipe. C’est pour cela que nous courons. Cette petite ‘pause’ fait que nous avons tous mesuré à quel point notre travail est incroyable. La flamme brûlait déjà auparavant, mais cette période récente a certainement relevé le niveau d’appréciation pour ce que nous faisons. J’ai hâte de retrouver le Team 22 cette saison, de travailler avec Marcel [Duinker] et tous les autres, et je suis impatient pour vivre de plus grandes choses encore l’année prochaine."