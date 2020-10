Lucas Mahias monte en WorldSBK avec le team Puccetti

Pour la première fois, Lucas Mahias va s'engager en tant que titulaire en WorldSBK en 2021. Le Français, présent en Supersport depuis 2014 et titré en 2017, va intégrer la catégorie reine avec la Kawasaki du Puccetti Racing, une équipe qu'il connaît bien puisqu'il roule pour elle depuis la saison dernière. Mahias a déjà disputé le meeting d'Assen en 2016 en Superbike et il veut maintenant faire sa place dans la catégorie, avec une ambition qu'il ne cache pas.

"Je suis ravi de pouvoir rouler en WorldSBK", déclare le natif de Mont de Marsan. "Cela a toujours été mon objectif, et c’est fantastique de monter avec Kawasaki et Puccetti Racing. J’ai déjà disputé deux courses en Superbike et j’ai roulé avec une 1000 en Superstock et dans le Championnat du monde d’Endurance, mais je sais que la ZX-10RR est une machine très puissante et performante, et je suis impatient de la découvrir."

"J’avais deux objectifs dans ma carrière, être titré en Supersport et remporter le Championnat du monde de Superbike. Ayant atteint le premier, je vais tout donner pour désormais faire de même avec le second. Je sais que c’est une catégorie très difficile, mais je suis dans une excellente équipe et je vais pouvoir profiter d’une moto performante. Je tiens à remercier Manuel Puccetti et Kawasaki pour cette opportunité incroyable."

Mahias est actuellement deuxième de la catégorie Supersport et il a décroché son premier succès de l'année à Magny-Cours dimanche, dans la deuxième course. En Superbike, le Français prendra la place de Xavi Forés, dont le départ du team Puccetti a été annoncé il y a quelques jours, et l'équipe italienne est convaincue qu'il a le potentiel pour briller.

"Soutenir nos pilotes des catégories Stock ou Supersport jusqu’à la catégorie principale fait partie de l’ADN de notre équipe et nous l’avons déjà fait avec des pilotes comme Franco Morbidelli, Michael Ruben Rinaldi, Randy Krummenacher et Toprak Razgatlioglu", souligne Manuel Puccetti, le patron de l'équipe. "Je suis convaincu que Mahias est un vrai talent, un pilote solide, toujours motivé. Il a toujours rêvé de rouler en Superbike, je suis donc convaincu qu'il va faire le maximum pour décrocher de bons résultats."

"De notre côté, nous allons faire tout notre possible pour l’aider à s’adapter à la moto et à la nouvelle catégorie, sans lui mettre de pression. Dès que le calendrier 2021 sera présenté, nous planifierons des essais afin de préparer la saison."