Marco Melandri renonce à la fin de saison du World Superbike

Marco Melandri a décidé de quitter l'équipe Barni Racing après seulement quatre manches disputées au sein de l'équipe satellite Ducati. À 38 ans, le pilote italien avait été recruté en remplacement de Leon Camier, blessé, lors du meeting du mois d'août à Jerez. Fin 2019, il avait pourtant annoncé qu'il quittait la discipline, mais il espérait apporter son expérience au guidon de la Ducati Panigale V4 R. En 12 courses disputées, il n'a réussi à entrer qu'à deux reprises dans le top 10.

"C'est un choix difficile, mais je devais écouter mon corps", explique Marco Melandri. "Je suis revenu avec beaucoup d'enthousiasme, mais il a disparu course après quand j'ai pris conscience que mes caractéristiques étaient différentes de celles de la moto. Regagner du terrain pendant les week-ends de course est vraiment difficile."

"Mon idée était de revenir pour prendre du plaisir et vivre de belles courses, mais en dépit du boulot réalisé par l'équipe, je n'ai jamais trouvé les bonnes sensations avec la moto. Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de continuer. J'en ai parlé à cœur ouvert avec Barni et c'est le bon choix que de laisser la place à un jeune qui a du cran et qui a faim. Est-ce que j'ai des regrets ? Pas du tout. Si je n'avais pas vécu cette expérience, je me serais demandé comment ça se serait passé. Maintenant, j'ai les réponses, et malheureusement ce ne sont pas celles que j'attendais."

Marco Melandri sera remplacé lors du prochain meeting à Barcelone par Samuele Cavalieri. Ce dernier a fait ses débuts dans le championnat l'an dernier à Misano, grâce à une wild-card, et avait terminé deux fois à la 13e place.

"Je tiens à remercier Marco Melandri, qui a relevé ce défi avec investissement et enthousiasme, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes", commente Marco Barnabo, patron de l'équipe Barni. "Il y a toujours eu beaucoup d'estime entre nous, nous avons analysé la situation avec franchise et décidé que c'était le bon choix de donner sa chance à un jeune pilote en World Superbike. Samuele fait de très bonnes choses en CIV, nous connaissons bien son potentiel et il mérite cette opportunité."