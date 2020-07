Les pilotes MV Agusta disqualifiés de la manche de Phillip Island

Le départ de Randy Krummenacher, qui a annoncé avoir quitté MV Agusta au début du mois en indiquant des raisons éthiques, avait jeté le doute sur les méthodes de l'équipe italienne puisque le pilote avait parlé de "manquements graves" de la part de MV Agusta Reparto Corse, la structure gérant le programme sportif de la marque. Il avait annoncé avoir pris des mesures pour "informer les organismes compétents, chargés de vérifier toute irrégularité technique", laissant entendre une pratique illégale dans les procédures de l'équipe.

Ce jeudi, les commissaires du Superbike ont reçu un rapport du directeur technique du championnat qui indiquait après vérification que les scellés avaient été retirés des moteurs utilisés par l'équipe à Phillip Island, lors de la course d'ouverture du championnat, et sans en avoir obtenu l'autorisation préalable par les autorités de la discipline avant la manche disputée au Qatar, finalement annulée à cause de la pandémie de COVID-19.

Lire aussi : Krummenacher apporte des précisions sur sa rupture avec MV Agusta

Un manquement qui est en infraction avec le règlement du Superbike et du Supersport, les commissaires citant l'article 2.3.10 et son alinéa d. L'équipe avait elle-même contacté la FIM à ce sujet – possiblement après les menaces de Krummenacher – en indiquant que ce retrait n'avait aucunement été fait pour commettre une infraction ou obtenir un avantage en performance. Mais bien que la fédération ait accepté ce fait, ce contrôle contrevient quand même au règlement de la discipline et l'application des sanctions liées à l'article 2.3.10.d est immuable.

De fait, MV Agusta Reparto Corse a été disqualifié de la manche de Phillip Island, perdant au passage le podium signé par Raffaele De Rosa, qui avait terminé deuxième de la course. Federico Fuligni, neuvième à l'arrivée, a également vu son résultat annulé, tandis que Krummenacher n'avait pas participé à l'épreuve suite à une chute lors de la séance qualificative.