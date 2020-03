Coronavirus : la manche WSBK du Qatar également reportée

L'épreuve de Losail, indique le communiqué paru ce mardi après-midi, est "reportée jusqu'à nouvel ordre". Une décision qui intervient deux jours après l'annulation de la manche MotoGP au programme sur ce même circuit cette semaine.

Alors que l'épidémie mondiale de coronavirus se poursuit, des restrictions de voyage vers le Qatar ont été appliquées par le gouvernement local, affectant principalement les passagers en provenance d'Italie, ainsi que d'autres foyers de contagion de la maladie virale. Les personnes arrivant directement d'Italie ou qui ont été sur place au cours des deux dernières semaines seront directement mises en quarantaine pour une durée minimale de 14 jours, empêchant ainsi le paddock de pouvoir envisager des conditions équitables de tenue de l’événement.

Ce même dispositif avait déjà amené la Dorna à devoir accepter le fait que la tenue de la manche d'ouverture de la saison MotoGP serait impossible, sur ce qui est néanmoins l'une des courses de la saison les moins fréquentées en tribunes. Seules les catégories Moto2 et Moto3 ont été maintenues, aidées en cela par le fait que les personnels des équipes se trouvaient déjà sur place pour des essais.

La participation des membres italiens du WorldSBK "est vitale", rappelle la Dorna, et "c'est pourquoi la décision a été prise de reporter la course Lauretana Water Qatar jusqu'à nouvel ordre". Ni date alternative ni examen des possibilités envisagées pour la tenue ultérieure de la course n'ont pour le moment été communiqués. Reporter l'épreuve pourrait toutefois s'avérer complexe pour les instances, puisque le circuit doit bientôt subir d'importants travaux, comprenant ce qui sera le premier resurfaçage complet depuis 2004 et le remplacement de l'éclairage.

La prochaine manche du WorldSBK est à présent celle de Jerez, prévue du 27 au 29 mars.