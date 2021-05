Pari victorieux pour Scott Redding à Estoril

Scott Redding a remporté la première course du meeting d'Estoril en World Superbike, faisant fructifier un pari pris sur le plan pneumatique puisqu'il a chaussé une gomme tendre à l'arrière de sa Ducati. Parti deuxième sur la grille, Redding s'est emparé de la tête de la course dès le départ, au détriment du poleman Jonathan Rea. Le pilote britannique a mené durant l'intégralité des 21 tours de course pour aller chercher sa deuxième victoire consécutive.

Il n'est pas le seul à avoir misé sur le pneu tendre SCX de Pirelli à l'arrière (conçu théoriquement pour les courses Superpole, plus courtes), puisque Toprak Razgatlioglu, parti troisième au guidon de sa Yamaha, a fait de même. Rea avait opté pour le pneu option standard SC1 sur sa Kawasaki.

Profitant de l'adhérence supplémentaire offerte par cette monte, Redding et Razgatlıoğlu ont doublé le poleman pour s'installer aux deux premières places et l'ordre du tiercé de tête est finalement resté le même à l'arrivée. En fin de course, Razgatlıoğlu semblait même prêt à passer à l'attaque sur Redding mais il n'a pas trouvé l'ouverture et a ensuite dû se concentrer sur la défense de sa deuxième place face à Rea.

Redding a coupé la ligne d'arrivée avec 0"877 d'avance sur Razgatlıoğlu, tandis que Rea a terminé à un souffle de la deuxième place, avec un écart infime de 0"038.

Le deuxième pilote d'usine Ducati, Michael Ruben Rinaldi, a lui aussi choisi le pneu SCX et a même pris un temps l'ascendant sur Rea au troisième rang, avant de baisser pavillon dans le troisième tour. Rinaldi a ensuite été rattrapé puis dépassé au 18e tour par Garrett Gerloff, qui a obtenu la quatrième place finale avec sa Yamaha.

Lointain 15e sur la grille de départ, Chaz Davies s'est offert une belle remontée jusqu'au sixième rang, devançant la BMW de Michael van der Mark. Huitième, Álvaro Bautista est le mieux classé des représentants Honda, suivi par Tito Rabat et Andrea Locatelli.

Tom Sykes a terminé à une décevante 14e place après être parti du milieu de la deuxième ligne, tandis que Lucas Mahias n'a pas concrétisé sa septième place sur la grille de départ, terminant 13e derrière la Honda de Leon Haslam. Alex Lowes et Eugene Laverty ont tous les deux chuté au virage 7 et ont terminé en fond de classement.

Estoril - Course 1

