Photos - Les Yamaha engagées en WorldSBK en 2020

Yamaha a profité du début des essais de pré-saison du WorldSBK, ce mercredi à Jerez, pour lever le voile sur les cinq machines que la marque engage dans la catégorie cette année.

Comme lors des précédentes saisons, l'équipe officielle arborera une livrée faisant la part belle à son sponsor titre, Pata. La déco des YZF-R1 sera très similaire à celle de 2019 pour ce qui sera la cinquième année du partenariat entre les deux entités. Michael van der Mark continue à défendre ce programme, avec pour ambition de poursuivre sur sa lancée et de se battre plus seulement pour la victoire, mais aussi pour le titre. Arrivé chez Yamaha il y a trois ans, le pilote néerlandais est désormais rejoint par Toprak Razgatlioglu, un coéquipier non moins ambitieux après avoir obtenu ses deux premiers succès en 2019.

Yamaha sera également représenté sur le plateau WorldSBK par trois machines satellites. Comme l'an dernier, le team Ten Kate n'alignera qu'un seul pilote, en l'occurrence Loris Baz. En bagarre pour le podium en fin de saison, il pourra cette fois compter sur une année complète pour capitaliser sur l'expérience acquise en 2019 et tenter de retrouver le chemin du podium qu'il a assidûment fréquenté jusqu'en 2014.

Les deux autres R1 seront celles du GRT Yamaha WorldSBK Junior Team, dont les couleurs restent elles aussi globalement inchangées par rapport à l'année dernière. Le line-up, en revanche, est renouvelé à 100% puisque l'équipe alignera deux rookies, Federico Caricasulo, venu du WorldSSP, et Garrett Gerloff, formé aux USA.