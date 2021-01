La pluie gâche les tests de Jerez, Zarco se remet dans le bain

La pluie a privé les pilotes du WorldSBK de leurs premiers essais de l'année sur le circuit de Jerez. Les averses ont perturbé les deux journées de tests prévues mercredi et jeudi, et n'ayant droit qu'à dix jours d'essais sur l'ensemble de l'année, les équipes ont préféré économiser leur quota pour la saison et rester dans leurs garages.

"Avec les nouveaux règlements qui limitent les journées d'essais, nous avons décidé d'être intelligents et de les utiliser quand elles sont les plus importantes", précise Jonathan Rea, qui devait continuer ses essais sur la nouvelle version de la nouvelle Kawasaki et évaluer les changements apportés au moteur et à l'aérodynamique. "Nous devons confirmer certaines pièces importantes, déjà testées à Jerez à la fin de la saison dernière, sur une piste sèche", a ajouté le sextuple Champion du WorldSBK. Son équipier, Alex Lowes, devait tester un nouveau bras oscillant et des nouveautés sur l'électronique.

Zarco reprend le rythme

Cette séance qui devait servir aux pilotes du WorldSBK n'aura pas été totalement inutile puisque certains de leurs confrères du MotoGP ont aussi fait le déplacement sur le circuit andalou pour reprendre le rythme, deux mois après la dernière course de la saison.

Johann Zarco était présent avec une Ducati Panigale V4S de série, et deux pilotes d'essais de la catégorie ont aussi pris la piste : Michele Pirro, avec la même machine que le Français, et Stefan Bradl, qui disposait de la Honda RV213V du MotoGP. Maverick Viñales devait rouler avec une Yamaha R1 mais il n'a pas fait le moindre tour.

Bradl a été le seul représentant du MotoGP en piste mercredi, pour une vingtaine de tours. Ce jeudi, Pirro a été le plus rapide avec un chrono de 1'45"465, 0"317 devant Zarco et 3"938 devant Bradl. Leonardo Taccini, qui va faire ses débuts en WorldSSP cette année, a également roulé mardi et mercredi, pour prendre ses marques au guidon de la Kawasaki ZX-6R. Il est resté à une quinzaine de secondes de Pirro ce jeudi.

Test Jerez

Pos. Pilote Moto Temps/écart 1 Michele Pirro Ducati (série) 1'45"465 2 Johann Zarco Ducati (série) 0"317 3 Stefan Bradl Honda (MotoGP) 3"938 4 Leonardo Taccini Kawasaki (WorldSSP) 16"475

