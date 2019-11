WSS - Randy Krummenacher devient Champion du monde !

Après la récente débâcle des pilotes du team BARDAHL Evan Bros, qui avait connu pour point d'orgue une course polémique en Argentine, ils étaient encore trois à pouvoir rêver du titre de Champion du monde ce week-end à Losail, au Qatar. Randy Krummenacher tout d'abord, ainsi que son équipier Federico Caricasulo, et le Français Jules Cluzel. Le pilote suisse a mené sa barque tout le week-end, suivant comme son ombre son équipier, à commencer par les qualifications, où l'Italien avait signé la pole position, devant Krummenacher.

En course, les deux pilotes ont terminé dans le même ordre, mais aux quatrième et cinquième positions, offrant le titre à Randy Krummenacher, Jules Cluzel ne pouvant faire mieux que deuxième derrière le vainqueur, Lucas Mahias. Derrière les deux Français, on retrouvait Isaac Viñales, qui a complété le podium.

À 29 ans, Randy Krummenacher devient le premier suisse Champion du monde en World Supersport, et succède au palmarès à Sandro Cortese. Il est le quatrième pilote helvétique à remporter un titre de Champion du monde, aux côtés de Luigi Taveri, Thomas Lüthi (125cc) et Stefan Dörflinger, champion en 50cc et 80cc. Krummenacher est donc le premier pilote suisse Champion du monde dans le paddock du World Superbike.

"Cette sensation est tellement géniale !" a commenté le nouveau Champion du monde. "J'ai travaillé 24 ans pour atteindre cet objectif. C'est quelque chose de tellement grand que je n'arrive pas vraiment à réaliser pour le moment. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont soutenu, ma famille qui est restée derrière moi même dans les mauvais jours, qui m'a poussé à gagner. Merci!"

WSS - Losail