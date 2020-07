Randy Krummenacher annonce sa rupture avec MV Agusta

Champion du monde Supersport en titre, Randy Krummenacher a transmis ce vendredi aux médias une note dans laquelle il annonce son intention de se séparer de son équipe, MV Agusta. Une décision qu'il qualifie de "difficile" mais qu'il dit avoir prise "après avoir attentivement évalué, d'une part, les risques encourus dans la dissolution de l'accord et, d'autre part, les valeurs qu'il a toujours défendues, professionnellement et personnellement".

Pour expliquer sa volonté de rompre son contrat, le communiqué de presse transmis par le Suisse invoque "des manquements graves de la part de la compagnie, compromettant à la fois les performances du pilote ainsi que son professionnalisme, sa réputation et son intégrité personnelle".

"Krummenacher a transmis à l'entreprise une notification formelle, dans laquelle sont clairement exposées toutes les raisons ayant conduit à cette décision", explique le communiqué, indiquant que le pilote avait également pris des mesures "pour informer les organismes compétents, chargés de vérifier toute irrégularité technique".

Randy Krummenacher, 30 ans, a rejoint MV Agusta cette saison après avoir été titré en WorldSSP la saison passée alors qu'il était opposé à son coéquipier au sein du team BARDAHL Evan Bros., ainsi qu'à Jules Cluzel. Lors de la première course de la saison, en Australie, il s'était qualifié deuxième mais était tombé dans le premier tour à la suite d'un mauvais départ. Assumant son erreur, il avait alors remercié son team pour le travail accompli au cours de ce premier week-end de compétition en commun.

Le mois dernier, il a retrouvé son équipe pour un test à Misano, durant lequel des problèmes techniques semblent s'être présentés. Fin mai, il avait également participé à un test pour le compte du team Barni Racing, au guidon de la Ducati Panigale V4 R habituellement pilotée en Superbike par Leon Camier, alors convalescent.

"Ce n'est pas une situation agréable et je n'ai jamais rien voulu de tout cela. L'objectif était de se battre une fois de plus pour le titre mondial, mais malheureusement les bases nécessaires pour faire avancer ce projet avec le MV Agusta Reparto Corse ne sont pas présentes", déclare Randy Krummenacher, qui n'en dira pas plus pour le moment sur les raisons l'ayant poussé à prendre cette décision. Ses mots sont toutefois très forts.

"J'ai dû prendre cette décision afin de préserver mon intégrité morale et professionnelle, ainsi que ma sécurité. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours essayé de faire ce qui était bon, en donnant le meilleur de moi-même dans toutes les situations, même les plus difficiles. Mais cette fois-ci, je n'ai pu prendre qu'une seule décision. Je ne peux pas en dire plus sur mes motivations pour l'instant, mais de plus amples détails seront communiqués en temps voulu."