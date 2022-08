Grosse chute et petite blessure pour Razgatlioglu

Les pilotes du Championnat du monde Superbike ont repris du service durant la pause estivale afin de mener à bien un test de deux jours qui s'est tenu sur le circuit de Barcelone, et qui a été marqué par la lourde chute de Toprak Razgatlioglu lors de la deuxième journée. Victime d'un violent highside, le pilote Yamaha a été transporté à l'hôpital pour effectuer des examens complémentaires après qu'une blessure au coude ait été détectée.

Finalement, celle-ci s'est révélée "mineure" et Razgatlioglu a été de retour au circuit dans l'après-midi. "Ça a été un bon test pour moi et aussi pour Loka [Andrea Locatelli, son coéquipier, ndlr] car nous avons piloté après une longue pause estivale", a déclaré le Turc. "Lors du deuxième jour, j'ai fait une grosse chute mais je vais bien."

Les deux représentants Yamaha ont conclu aux quatrième et sixième rangs, à six et huit dixièmes du meilleur temps réalisé par Jonathan Rea. Le Nord-Irlandais a mené chacune des deux journées du test tout en travaillant profondément sur la gestion de l'électronique. L'essai du nouveau pneu amené par Pirelli a également été à l'ordre du second jour.

Tout juste reconfirmé en 2023 chez Honda, tout comme son coéquipier Xavi Vierge, Iker Lecuona a terminé à un dixième seulement de Rea, au guidon d'une moto équipée d'un nouveau châssis plus rigide, point clé de ce test du côté du constructeur japonais, qui avait également prévu une comparaison du nouveau bras oscillant et de l'ancien.

Dans le clan Ducati, Álvaro Bautista et Michael Rinaldi, longtemps en tête lors du premier jour, ont pu essayer un nouveau bras oscillant, qui était l'élément essentiel à essayer à Barcelone. D'autres évaluations de pièces étaient au programme, et les deux hommes ont conclu troisième et cinquième du test.

Le bras oscillant était également la principale nouveauté apportée par BMW. Scott Redding et Michael van der Mark ont ainsi pu l'essayer. Le Néerlandais était par ailleurs de retour en piste après s'être fracturé la hanche droite lors de la manche d'Estoril en mai dernier.

Loris Baz a pour sa part terminé en tête des pilotes indépendants, en prenant la huitième position, devant son coéquipier Eugene Laverty. Le Français a principalement travaillé sur la géométrie et sur son pilotage.

À noter que les pilotes Supersport Lorenzo Baldassarri et Raffaele De Rosa étaient également présents lors du test.

Le plateau WSBK effectuera sa rentrée les 9, 10 et 11 septembre pour la manche française qui se tiendra à Magny-Cours.

Test de Barcelone - Top 6

Pos. Pilote Moto Chrono/Ecart 1 Jonathan Rea Kawasaki 1'40"913 2 Iker Lecuona Honda +0"194 3 Álvaro Bautista Ducati +0"374 4 Andrea Locatelli Yamaha +0"601 5 Michael Rinaldi Ducati +0"708 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha +0"818