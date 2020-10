Razgatlioglu et Davies clôturent la saison avec la forme

Remplacé la saison prochaine par Michael Ruben Rinaldi après sept années de bons et loyaux services, Chaz Davies a quitté Ducati par la grande porte, en remportant dimanche la dernière course de la saison WorldSBK, disputée à Estoril, alors que Scott Redding a complété un doublé pour le constructeur italien.

Le pilote gallois a pris les commandes de la Course 2 dans le deuxième tour, en passant dans le premier virage de la piste portugaise Toprak Razgatlioglu qui s'élançait de la pole position. Le Turc s'est alors trouvé aux prises avec Jonathan Rea, dans un duel qui allait prendre fin au neuvième tour avec la chute du tout nouveau sextuple Champion du monde. Davies comptait alors 1"4 d'avance et il allait continuer à se détacher, jamais menacé jusqu'à l'arrivée.

Vainqueur pour la deuxième fois cette saison, Davies était suivi sur la ligne d'arrivée par Redding, qui a réussi à revenir sur Razgatlioglu et à le dépasser à trois tours de l'arrivée. Le Turc complétait finalement le podium après avoir remporté les deux premières courses du week-end, décroché la Superpole et battu les records de la piste. Déjà vainqueur samedi d'une manche qu'il avait nettement dominée, il s'est également imposé lors de la Course Superpole, dimanche, bouclant comme la veille l'intégralité des tours en tête.

En réalisant lors de cette finale son plus solide week-end de la saison, le protégé de Kenan Sofuoglu s'est assuré de la quatrième place au championnat, battant de cinq points son coéquipier Michael van der Mark. Désormais en partance pour BMW − avec qui il est déjà en piste ce matin pour le début des tests hivernaux −,le Néerlandais a obtenu un dernier podium avec Yamaha dans la Course Superpole au terme d'une lutte acharnée contre Davies. Razgatlioglu a également pris l'avantage sur Alex Lowes au Portugal, l'Anglais ayant connu un maigre week-end qui lui coûte le top 5 au championnat.

Après ses deux podiums de Magny-Cours, Loris Baz a lui aussi connu un week-end sans au Portugal. Neuvième samedi, il a encaissé deux abandons dimanche, d'abord sur chute puis à cause d'un problème technique. C'est Michael Ruben Rinaldi, nouveau pilote officiel Ducati, qui s'est finalement octroyé le titre de meilleur pilote indépendant pour 2020.

L'Américain Garrett Gerloff s'est une nouvelle fois mis en évidence en obtenant deux nouveaux podiums après avoir fait sensation à Barcelone. Auteur d'une troisième place en Course 1 puis d'une deuxième à la Course Superpole, il a encore un temps figuré au troisième rang de la dernière course avant de chuter. Il conclut la saison à dix points seulement du top 10 du championnat, battu par les deux pilotes Honda qui, eux, terminent à égalité mathématique. Il faut dire que la marque a conclu la saison avec deux entrées dans le top 5, une pour Leon Haslam samedi alors qu'il s'était qualifié en première ligne, et une autre pour Álvaro Bautista dimanche en Course 2.

Les autres titres se sont également décidés sur de courtes avances. Après sa chute en Course 2, Jonathan Rea a pu reprendre la piste et finalement rallier l'arrivée en 14e position : deux petits points loin d'être anecdotiques, puisque malgré le doublé de Ducati ils ont permis à Kawasaki de battre la marque italienne au championnat constructeurs… pour une unité ! Au classement par équipes, en revanche, le team Aruba.it Ducati a réussi à inverser la tendance et à décrocher les lauriers grâce à une victoire et deux podiums au Portugal, et surtout moins d'abandons que l'équipe rivale.

Estoril - Course 1

Estoril - Course Superpole

Estoril - Course 2