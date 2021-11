Razgatlioglu décroche le titre malgré la victoire de Rea

Toprak Razgatlioglu s'est assuré le titre avant même la dernière course de l'année, malgré une victoire de Jonathan Rea, dont la mainmise sur le WorldSBK prend donc fin après six saisons. Le pilote Yamaha était le grand favori en arrivant en Indonésie, grâce à une avance de 30 points sur son rival alors qu’il en restait 62 à prendre, puis seulement 50 quand la pluie tombée samedi a entraîné le report de la Course 1 à dimanche, en lieu et place de la Course Superpole, purement et simplement annulée.

Le Turc est le deuxième Champion du monde de vitesse avec Yamaha cette année, après Fabio Quartararo en MotoGP. Plus aucun pilote n'avait fait triompher la firme d'Iwata en WorldSBK depuis Ben Spies il y a 12 ans. Présent en WorldSBK à plein temps depuis 2018, Razgatlioglu a gravi les échelons chaque année pour devenir le seul véritable rival de Rea cette année.

Le pilote Kawasaki a débuté la saison sur une victoire et mené la première partie du championnat. Razgatlioglu a pris la tête une première fois à Donington et une seconde à Magny-Cours. Rea a brièvement repris l'avantage à Barcelone mais la saison de Razgatlioglu était lancée et la chute du sextuple Champion du monde à Portimão a scellé son avantage.

Courtisé par le MotoGP, celui qui n'a jamais roulé sur la scène des Grands Prix a donné sa préférence à la quête d'un titre en WorldSBK, chose désormais faite, mais n'a pas exclu de rejoindre la catégorie reine en 2023.

Rea remporte une manche animée

Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu

La course au titre s'est conclue sur une épreuve à l'image du duel entre Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea cette année. Comme samedi, la pluie est arrivée soudainement mais la course a pu se dérouler sans problème, même si elle été légèrement repoussée. Rea comptait profiter de ces conditions et il a pris la tête dès le départ, aux dépens de Razgatlioglu, parti depuis la pole. La pluie était faible dans les premiers tours et le pilote Yamaha a repris l'avantage sur son concurrent. Rea a même été débordé par Axel Bassani, qui avait déjà doublé Scott Redding.

Bassani, déjà très performant sur piste humide à Barcelone, s'est emparé de la tête dans la cinquième boucle et alors que la pluie s'intensifiait, Razgatlioglu semblait plus en difficulté. Dans ce même tour, Rea a doublé son adversaire et repris la première place à Bassani, qui a perdu des positions quand les gouttes de pluie sont devenues plus rares.

Les deux hommes forts de la saison étaient à nouveau en tête et se sont plusieurs fois échangé la première place, avec Redding derrière eux. Ce dernier a doublé Rea pour la deuxième place puis profité d'une erreur de Razgatlioglu pour s'emparer des commandes de la course, tandis que le #54 a glissé à la troisième position. Rea a doublé Redding et était alors dans une situation lui permettant de conserver une infime chance de titre, jusqu'à ce que Razgatlioglu reprenne l'avantage sur celui qui quittera Ducati pour BMW l'an prochain.

L'écart entre les deux leaders s'est réduit en fin d'épreuve mais Rea a pu conserver la première place devant Razgatlioglu, qui a néanmoins pris les points suffisants pour décrocher la couronne mondiale. Redding est venu compléter le podium.

Andrea Locatelli a dépassé Bassani pour voir l'arrivée à la quatrième place, tandis que Michael van der Mark s'est classé au sixième rang devant Álvaro Bautista. À quelques heures de sa retraite, Chaz Davies a pris la huitième position, devant Leandro Mercado et Tom Sykes, de retour après trois manches manquées. Garrett Gerloff a dû se contenter de la 11e place, devant Michael Ruben Rinaldi.

Même si le championnat des pilotes est joué, la saison n'est pas encore terminée puisqu'une dernière course attend les concurrents ce dimanche. L'un des derniers enjeux est l'attribution du titre constructeurs, bien parti pour revenir à Yamaha. La marque japonaise a 20 points d'avance sur Kawasaki, qui reste comme Rea sur six sacres consécutifs.

Mandalika - Course 1