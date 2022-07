Razgatlioglu frappe fort avec un triplé à Donington !

Ce week-end à Donington, Toprak Razgatlioglu n'aura laissé que les miettes à ses adversaires. Déjà dominateur hier, le Champion en titre a poursuivi sur sa lancée ce dimanche. Une journée débutée par une victoire dans la course Superpole, avant d'avoir confirmation quelques heures plus tard : le pilote Yamaha était tout simplement inarrêtable.

Parti en pole position, il a mené l'intégralité des 23 tours disputés durant la Course 2 et s'est imposé avec un peu plus d'une seconde d'avance sur le leader du championnat, Álvaro Bautista. Tous les favoris étaient au rendez-vous puisque Jonathan Rea a pris la troisième place. Le pilote Kawasaki a d'ailleurs été le plus menaçant pour le Turc, dont il a suivi la cadence jusqu'à la mi-course. Il est même parvenu à se porter à la hauteur du futur vainqueur dans le sixième et le neuvième tour, sans toutefois valider son dépassement.

Toprak Razgatlioglu a savamment laissé passer l'orage puis a commencé à se constituer une petite mais précieuses avance alors que dans le même temps le rythme de Jonathan Rea a commencé à chuter. Au point de céder à l'épingle de Melbourne face à Álvaro Bautista dans le 17e tour.

Vainqueur des trois courses disputées ce week-end, Toprak Razgatlioglu a signé le tout premier triplé de sa carrière et fait carton plein avec 62 points inscrits, lui permettant de confirmer sa remise en selle au championnat. Car désormais, il pointe à 43 longueurs du leader Álvaro Bautista, qui s'est bien repris pour effacer sa chute de la veille. Deuxième du classement général, Jonathan Rea est à 17 longueurs du pilote espagnol.

Derrière le trio des prétendants au titre, Michael Ruben Rinaldi a pris la place de meilleur des autres en terminant quatrième, devançant la BMW de Scott Redding et la Kawasaki d'Alex Lowes. Loris Baz, premier Français, a terminé neuvième tandis que Lucas Mahias a fini 14e.

