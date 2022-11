Razgatlioglu gagne à Mandalika, Bautista assure

Auteur de la pole position auparavant, Toprak Razgatlioglu a mené de bout en bout la première course du week-end en Indonésie, décrochant sa 12e victoire de la saison en devançant sur la ligne Álvaro Bautista. Ce dernier se rapproche du titre malgré un écart qui se réduit légèrement avec 77 points d'avance désormais sur le champion en titre.

Au départ, Razgatlioglu et son coéquipier Andrea Locatelli ont pris les devants alors que Bautista est passé de la cinquième place sur la grille à la troisième, prenant le meilleur sur Jonathan Rea. Le pilote Kawasaki a repris la troisième position un peu plus tard, avant de passer deuxième puis de réduire l'écart sur le leader. Le rythme lui a toutefois manqué pour espérer revenir sur Razgatlioglu et il a finalement dû résister au retour de Bautista.

Le leader du championnat a plongé à l'intérieur du sextuple champion au neuvième tour et s'est emparé de la deuxième position. Devant, Razgatlioglu avait définitivement pris la poudre d'escampette pour filer vers une victoire quasi certaine, en dépit d'une largesse qui aurait pu lui coûter cher dans le 13e tour.

Derrière Bautista, Rea a assuré la troisième place, résultat qui le met désormais hors course dans la lutte pour le titre. Le duel entre Locatelli et Michael Ruben Rinaldi pour la quatrième place a tourné à l'avantage du pilote Yamaha, auteur de son meilleur résultat en course depuis le mois de mai. Xavi Vierge a pris la sixième place aux dépens de Garrett Gerloff.

Côté français, Loris Baz a signé le meilleur résultat d'un représentant BMW en accrochant la dixième place, après la chute de Michael van der Mark. Scott Redding a perdu gros dans le premier tour avant d'effectuer une remontée jusqu'au 12e rang.

WSBK - Mandalika - Course 1