Razgatlioglu gagne, Rea chute lourdement, Baz sur le podium !

Le pilote Yamaha Toprak Razgatlioglu est sorti vainqueur d'un duel haletant avec la Ducati de Scott Redding, mais la bataille avait débuté à trois avec la Kawasaki de Jonathan Rea. C'était jusqu'à ce que ce dernier ne soit victime d'un gros accident dans le virage 15 à grande vitesse à la fin du cinquième des 20 tours, envoyant sa ZX-10RR dans les airs et laissant sa défense du titre ne tenir qu'à un fil.

Rea, qui semble avoir échappé à des blessures importantes dans l'accident mais a néanmoins été emmené au centre médical et devra être autorisé demain matin à courir après avoir souffert de "multiples contusions", compte désormais 45 points de retard sur Razgatlioglu à huit courses de la fin.

Jusqu'à ce moment, Rea et Razgatlioglu étaient engagés dans une bataille musclée en tête du peloton, s'échangeant la tête à de nombreuses reprises et entrant même en contact, permettant à Redding de se maintenur dans leur sillage. Le pilote Ducati avait même profité de la bagarre entre les deux pilotes pour prendre la tête au quatrième tour, et Rea venait de lui ravir le commandement avant sa chute.

Redding a alors pu reprendre la tête, avec Razgatlioglu qui s'est installé en deuxième position pendant un certain nombre de tours, mais tout a changé lorsque le leader du classement a lancé un assaut au virage 1 au 11e tour. Redding a tout de même réussi à suivre Razgatlioglu et semblait avoir l'avantage à la sortie du dernier virage et sur la longue ligne droite de départ/arrivée, menant sur la ligne au 16e et au 18e tours, mais Razgatlioglu a à chaque fois repris l'avantage immédiatement au virage 1.

Dans l'avant-dernier tour, Redding a de nouveau tenté sa chance au virage 1, mais Razgatlioglu a répondu immédiatement et a pu tenir bon jusqu'à la fin de la course pour remporter sa 11e victoire de la saison et la troisième consécutive.

Lire aussi : Van der Linde vainqueur et à égalité avec Lawson !

À 10 secondes du duo de tête, une bataille tout aussi divertissante faisait rage pour la troisième place entre la Honda d'Alvaro Bautista et la Ducati de Go Eleven, Loris Baz. L'Espagnol semblait avoir une deuxième troisième place d'affilée dans la poche jusqu'à ce qu'il soit victime d'une chute presque identique à celle de Rea dans le même virage, dans le tout dernier tour.

Cela a permis à Loris Baz, qui remplace Chaz Davies blessé chez Go Eleven, de monter sur son premier podium depuis la manche de Magny-Cours l'an dernier.

Portimão - Course 1