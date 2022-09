Razgatlioglu se reprend à Magny-Cours, Bautista à terre

Au lendemain du gros coup réalisé par Álvaro Bautista à Magny-Cours, la concurrence a tenté de réagir, en premier lieu lors de la course Superpole matinale. Celle-ci a été remportée par Toprak Razgatlioglu devant Álvaro Bautista et Jonathan Rea, le trio infernal prenant position pour une nouvelle joute lors de la deuxième course du week-end, dans l'après-midi.

Parti en pole, le champion en titre a justement renversé la vapeur après sa déconvenue de la veille puisqu'il s'est imposé et que, dans le même temps, le leader du championnat a abandonné après un contact avec... Jonathan Rea.

Pourtant, au départ Toprak Razgatlioglu n'a pas pris le meilleur envol et s'est retrouvé derrière Álvaro Bautista au virage 3, puis a également cédé face à Jonathan Rea. Sauf que dans le deuxième tour, les deux hommes de tête se sont étrangement accrochés au virage 13, laissant l'Espagnol à terre et hors course. Jonathan Rea a été jugé responsable et pénalisé d'un long lap.

Toprak Razgatlioglu n'a pas pour autant eu la tâche facile pour s'imposer puisqu'il a dû se défaire d'Axel Bassini mais aussi de Michael Ruben Rinaldi, les deux pilotes Ducati complétant finalement le podium. Alex Lowes a pris la quatrième place devant Jonathan Rea, qui a limité les dégâts en inscrivant quelques points. Dans le clan français, Loris Baz a pris la neuvième place, Lucas Mahias la 12e et Christophe Ponsson la 16e.

Au championnat, la huitième victoire cette saison de Toprak Razgatlioglu lui permet de revenir à 30 points du leader Álvaro Bautista, tandis que Jonathan Rea accuse un retard de 47 longueurs.

WSBK Magny-Cours - Course 2