Razgatlioglu a remporté la dernière course à Magny-Cours

Le pilote Yamaha Toprak Razgatlioglu a dû travailler dur pour battre la Kawasaki de Jonathan Rea, mais il s'est finalement imposé avec 2,9 secondes d'avance pour remporter sa huitième victoire de la saison et, pensait-il alors, réaliser son tout premier week-end parfait.

La victoire (qui sera finalement transformée en seconde place après réclamation de Kawasaki) dans la course Superpole du matin a donné à Razgatlioglu la pole position pour cette manche finale, et le pilote turc l'a convertie en une avance précoce, repoussant une brève attaque de l'autre Kawasaki d'Alex Lowes.

Rea a glissé à la troisième place au départ, mais a réussi à passer devant son coéquipier à la chicane d'Imola pour reprendre la deuxième place, puis a trouvé un moyen de dépasser Razgatlioglu au tour suivant pour prendre la tête. Le Turc a doublé Rea dans l'épingle d'Adélaïde au quatrième des 21 tours, mais Rea a répondu quelques boucles plus tard, et a également réussi à se défendre d'une attaque similaire au dixième tour.

Mais ce qui s'est avéré être le dépassement décisif est arrivé juste un tour plus tard, à nouveau à l'épingle d'Adélaïde, Razgatlioglu s'accrochant cette fois-ci pour mener sur la ligne pour la première fois depuis le premier tour.

Rea est resté à ses basques pendant plusieurs passages, lançant une manœuvre audacieuse à Adélaïde au 15e tour et tirant au large, mais après avoir perdu l'avant deux tours plus tard, il a fini par concéder du terrain et a été forcé de s'avouer vaincu.

Huit secondes derrière Razgatlioglu à l'arrivée se trouvait le pilote Ducati Scott Redding, qui a profité d'un bon départ depuis la cinquième place sur la grille et d'une chute de Lowes au deuxième tour pour passer presque toute la course en troisième position.

Magny-Cours - Course 2