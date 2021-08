Rea chute deux fois, Razgatlioglu bat redding sur le fil !

Le pilote Yamaha Toprak Razgatlioglu a dépassé la Ducati de Scott Redding dans l'avant-dernier virage du dernier tour sur le circuit tchèque de Most pour remporter sa quatrième victoire de la saison avec une marge de seulement 0,040 seconde. Auteur de deux chutes, Jonathan Rea n'a pas inscrit de points, ce qui signifie que Razgatlioglu est revenu à 12 points de la tête du classement.

C'est Razgatlioglu qui a mené le début de la course après avoir dépassé le poleman Rea depuis la deuxième place sur la grille, mais le passage du pilote turc en tête n'a pas duré longtemps car Redding a dépassé la Kawasaki pour remonter à la deuxième place au deuxième tour avant de passer devant Razgatlioglu au virage 1. À partir de là, Redding a pu creuser une avance de 1,7 seconde alors que les deux prétendants au titre, Rea et Razgatlioglu, se disputaient la seconde place.

S'installant respectivement en troisième et deuxième position, ils ont commencé à se rapprocher de Redding lorsque Rea a été victime d'une chute à l'entrée du virage 1 au 14ème des 22 tours prévus. Le Champion en titre remontait tout de même sur sa Kawasaki en 11ème position et était en passe de sauver au moins cinq points jusqu'à une seconde chute dans l'avant-dernier virage au 18ème tour.

À ce moment-là, Razgatlioglu s'était rapproché de Redding et, au 19ème tour, le pilote Yamaha a forcé le passage au virage 14. Mais Redding a pu reprendre rapidement l'avantage en repassant dans le virage 1 au tour suivant et était en bonne voie pour remporter sa première victoire WSBK depuis la manche d'Estoril en mai jusqu'au dernier tour décisif.

Razgatlioglu est alors venu de loin et a forcé le passage à l'intérieur dans le premier des deux virages à droite qui terminent le tour, prenant le dessus sur Redding pour lui voler la ligne intérieure et donc la victoire. Andrea Locatelli est monté sur le podium avec près de 14 secondes de retard sur son coéquipier.

Michael Ruben Rinaldi était quatrième sur la deuxième Ducati officielle, suivi d'Axel Bassani, qui a réalisé son meilleur résultat en WSBK sur sa Ducati Motocorsa en cinquième position. Garrett Gerloff était sixième sur la Yamaha GRT après un mauvais premier tour qui l'a fait chuter à la 10e place, devant les pilotes Honda Álvaro Bautista et Leon Haslam, le BMW Tom Sykes et la wild-card Marvin Fritz sur Yamaha.

Alex Lowes, le coéquipier de Rea sur Kawasaki, a chuté au premier virage mais est remonté pour terminer 13e sur 14 arrivants dans une course marquée par une grande attrition, avec Chaz Davies (Go Eleven Ducati) et Michael van der Mark (BMW) parmi les autres victimes.

Most - Course 1 :