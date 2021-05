Dimanche parfait pour Rea, Redding à terre

Déjà vainqueur de la course Superpole dimanche matin, Jonathan Rea a remporté la troisième et dernière épreuve du week-end à Estoril, s'imposant dans la Course 2 tout en profitant de la chute de Scott Redding pour accroître son avance en tête du championnat.

Redding a pourtant mené les 14 premiers tours de course sur le circuit portugais, mais Rea s'est emparé des commandes au début du 15e tour. Large dans le virage 3, Redding a tenté de contre-attaquer dans la courbe suivante mais a perdu l'avant de sa Panigale V4 R, terminant dans le bac à gravier.

Rea s'est donc retrouvé avec le champ libre pour aller cueillir son quatrième succès en six courses disputées cette année, scénario plutôt inattendu au regard des événements du premier tour. Chaussé du pneu arrière standard SC0, comme lors de la course Superpole, Rea s'est en effet retrouvé sixième après un mano a mano musclé avec Michael Ruben Rinaldi au virage 4, peu après le départ.

La remontée du pilote Kawasaki a été facilitée par la chute de Garrett Gerloff dans le deuxième tour, le pilote Yamaha emmenant avec lui Rinaldi au tapis dans le virage 6. Toprak Razgatlioglu a quant à lui écopé d'une double pénalité de long lap en raison d'un départ anticipé. Rea est donc rapidement revenu en deuxième position avant de réduire peu à peu l'écart avec Redding, chaussé comme hier du pneu tendre SCX.

Après la chute de Redding, Rea a su contenir la pression mise par Chaz Davies au guidon de la Ducati satellite de l'équipe GoEleven, celui-ci décrochant ainsi son premier podium de l'année. Razgatlioglu est remonté jusqu'au troisième rang, devant la Kawasaki d'Alex Lowes et la Yamaha du rookie Andra Locatelli, auteur de son meilleur résultat dans la catégorie.

Premier représentant du clan BMW, Michael van der Mark a pris la sixième place devant la Honda d'Álvaro Bautista, l'autre BMW de Tom Sykes, Eugene Laverty et Tito Rabat. Reparti après sa chute, Redding est allé sauver les deux points de la 14e place.

Plus tôt dans la journée, Rea avait également remporté la course Superpole devant Razgatlioglu et Redding. Il quitte donc Estoril avec un avantage de 35 points sur le pilote turc en tête du championnat, et de 36 unités sur Redding.

Estoril - Course 2

Estoril - Course Superpole