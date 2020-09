Jonathan Rea prive Rinaldi d'un deuxième succès

Jonathan Rea s'est imposé lors de la deuxième course du week-end en Aragón ce dimanche, après un dépassement en fin d'épreuve sur Michael Ruben Rinaldi. Le leader du championnat accroît ainsi son avance au classement général, alors qu'il s'élançait deuxième sur la grille après avoir été battu par Scott Redding dans la course superpole.

Rinaldi a pris le dessus sur Redding, puis sur Rea au sixième des 18 tours de course. Il est alors devenu clair que la victoire se jouerait entre les deux hommes. Au lendemain de son tout premier succès en World Superbike, le pilote de l'équipe Go Eleven Ducati se serait bien vu rééditer l'exploit, résistant plusieurs tours durant à la pression exercée par le quintuple Champion du monde.

Lire aussi : Double fracture tibia-péroné pour Jules Cluzel

Dans le 15e tour, Rea a tenté de reprendre les commandes au virage 7 et s'est fait une grosse chaleur, ce qui a permis à Rinaldi de souffler quelque peu. Mais un tour plus tard, sa manœuvre surprise a fait mouche dans le virage 6 pour s'emparer définitivement de la tête de la course.

Victorieux devant Rinaldi et Redding, troisième et hors de la lutte pour la victoire, Rea possède désormais 37 points d'avance en tête du championnat, à trois meetings de la fin de la saison 2020. Álvaro Bautista a chuté dans le virage 9 dans le cinquième tour, tandis que Chaz Davies est lui aussi parti à la faute. Leon Haslam a ainsi pris la quatrième place à l'arrivée, devant Alex Lowes.

Côté français, Loris Baz a pris la huitième place tandis que Sylvain Barrier n'a pas vu l'arrivée.

Aragón II - Course 2