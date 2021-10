Redding autoritaire, Rea reprend des points à Razgatlioglu

Vainqueur de la première course sur le circuit argentin de Villicum samedi, Toprak Razgatlioglu avait parfaitement lancé son dimanche en s'imposant dans la course Superpole devant les deux autres hommes forts de cette saison, Scott Redding et Jonathan Rea. Parti premier pour les 21 tours au programme ce dimanche, le pilote turc espérait confirmer la tendance face à son dernier rival pour le titre, mais il a finalement concédé des points au champion sortant, qui défendra bec et ongles sa couronne jusqu'au bout.

Dans cette course, les deux prétendants au titre se sont échangé plusieurs fois leur position jusqu'à mi-parcours, laissant également Redding prendre les commandes dans la cinquième boucle. Rea semblait être le plus rapide du trio de tête, jusqu'à ce que le Britannique, éjecté de la course au titre depuis sa contre-performance de la veille, a pris sa revanche en livrant un récital.

Après s'être débarrassé de Rea puis de Razgatlioglu au dixième tour, il a certes commis une largesse au virage 8 mais par la suite, il s'est bien repris et n'a plus laissé la place à la moindre erreur. Ainsi s'est-il échappé peu à peu, pour ne plus être revu par ses deux poursuivants et s'imposer pour la septième fois cette saison, avec un peu plus de deux secondes d'avance.

Redding parti pour gagner, Rea et Razgatlioglu ont poursuivi leur confrontation directe pour décrocher la deuxième place. Cette fois-ci, le pilote Kawasaki est sorti vainqueur du duel en prenant définitivement l'ascendant au 15e tour. Deuxième devant le leader du championnat, il récupère ainsi de précieuses unités, et c'est donc avec un écart de 30 points à l'avantage de Razgatlioglu que débutera l'ultime explication en Indonésie, le mois prochain.

Derrière les trois gros bras, Axel Bassani a pris la quatrième place après s'être un temps mêlé à la lutte pour le podium. Il devance Michael Ruben Rinaldi et la BMW de Michael van der Mark. Suivent Andrea Locatelli et Garrett Gerloff. De retour de blessure, Chaz Davies a pris une belle neuvième place en prenant le meilleur sur les Honda d'Álvaro Bautista et Leon Haslam. À noter qu'Alex Lowes n'a pas été autorisé à prendre le départ de la course en raison d'une blessure au poignet.

Villicum - Course 2