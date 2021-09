Redding donne la leçon sous la pluie de Barcelone

Sur une piste détrempée, Scott Redding semblait destiné à vivre une course très compliquée à Barcelone ce samedi, après avoir chuté de la quatrième à la neuvième place dans le premier des 20 tours de course. Dans les premières boucles, Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea se sont affrontés pour la victoire, mais aucun des deux n'est allé la cueillir.

Le pilote turc a été frappé par un problème mécanique à six tours de l'arrivée, lui qui arborait fièrement la livrée spéciale préparée par Yamaha pour fêter les soixante ans du constructeur japonais.

La livrée spéciale de Yamaha à Barcelone.

Rea, lui, a perdu pied en fin de course, ouvrant incroyablement la porte à un inattendu triplé Ducati. Axel Bassani a même mené la course pendant quelques tours sur sa machine privée, mais a finalement dû s'incliner face au pilote d'usine Scott Redding pour seulement 1"5. Michael Ruben Rinaldi complète le podium.

Passé en tête au 18e tour pour ne plus la lâcher, le Britannique a tenu pour signer sa sixième victoire de la saison. Un succès qui lui permet de se maintenir dans la course au titre, en reprenant de gros points à Toprak Razgatlioglu tout en grignotant du terrain sur le leader du championnat qu'est toujours Jonathan Rea après sa quatrième place du jour. Au classement, les trois hommes se tiennent en 53 points ce samedi soir.

Michael van der Mark a terminé cinquième de cette course très animée au guidon de la première BMW, devançant le pilote Kawasaki Alex Lowes et le représentant Honda Leon Haslam. Tom Sykes, Álvaro Bautista et Chaz Davies complètent le top 10, au sein duquel ne figure pas Andrea Locatelli. L'Italien, fraîchement reconduit par Yamaha jusqu'en 2023, voit ainsi s'achever sa belle série d'arrivées dans le top 4.

Côté français, Lucas Mahias a pris la 13e place de l'épreuve et Christophe Ponsson la 17e.

