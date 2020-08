Redding fait coup double, Rea sauve la face en Course Superpole

Comme lors de la première course, Jonathan Rea a pris le meilleur départ lors de la Course Superpole et s'est défait de Scott Redding au premier virage. Derrière les deux hommes, c'est Toprak Razgatlioglu qui s'est infiltré en troisième place aux dépens de son équipier, Michael van der Mark. Le pilote turc a ensuite dépassé Redding au second virage tandis que Rea en profitait pour creuser un premier écart.

Bien qu'il ait d'abord eu du mal à porter cet écart au-dessus de la seconde, le Champion en titre s'est ensuite envolé et n'a pas été inquiété pour aller cueillir sa 90e victoire en carrière. Un succès qui lui offrait également la possibilité de s'élancer en pole position lors de la Course 2 prévue l'après-midi. Derrière, la bataille allait faire rage entre Razgatlioglu et Redding, ce dernier tentant une attaque avant l'arrivée au virage Pedrosa grâce à la puissance de sa Ducati, mais l'affrontement a tourné court quand le pilote Yamaha a connu un problème mécanique.

C'était le deuxième problème mécanique pour Yamaha en deux jours après celui ayant touché van der Mark la veille, et c'est d'ailleurs ce dernier qui a profité des malheurs de son équipier pour aller chercher la dernière place sur le podium. Loris Baz et Chaz Davies complètent le top 5 pour Ten Kate Yamaha et Ducati, et Tom Sykes place la première BMW en sixième position, devant Alex Lowes , Garrett Gerloff et Leon Haslam. Ces neuf pilotes avaient donc gagné leur place sur les neuf premiers emplacements de la grille pour la Course 2, et Razgatlioglu validait malgré tout son ticket pour le top 10 au départ grâce à sa bonne performance en qualifications la veille.

Jerez - Top 10 de la Course Superpole

Vraisemblablement frustré après cette première course, Scott Redding s'est vengé de Jonathan Rea en Course 2 en signant son second succès après celui de la veille, alors que le pilote Kawasaki a vécu une course difficile terminée à la sixième place. Pourtant, Rea avait pris la tête au départ, qu'il avait pris depuis la pole, et avait donc réalisé son troisième holeshot du week-end en autant de courses.

Redding s'est immédiatement placé derrière lui, suivi par Loris Baz. Il n'a fallu qu'un tour au pilote Ducati pour prendre la tête de la course devant Rea, et un Razgatlioglu revenu de la dixième place au départ, et après une chute dans le tour de reconnaissance. Le Turc a ensuite perdu une place au profit de Chaz Davies qui, dans le cinquième tour, est allé chercher la deuxième place à Rea.

Ce dernier a ensuite commencé à perdre pied, dépassé par Razgatlioglu. Devant, Davies a réussi à remonter sur Redding et réduire l'écart à moins de deux secondes à la mi-course, mais le débutant a finalement accéléré et n'a plus été inquiété, remportant son second succès en carrière. Davies et Razgatlioglu complètent le podium devant Michael Ruben Rubaldi, Alex Lowes et Rea, décevant sixième à l'arrivée. Redding a désormais 24 points d'avance sur Rea au championnat, qui se dirigera vers le Portugal pour la prochaine manche.

Jerez - Top 10 de la Course 2