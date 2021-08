Redding enchaîne, Rea devance encore Razgatlioglu

Dans une répétition de la première course de samedi, Scott Redding a pris l'avantage sur le poleman Jonathan Rea au départ de la course et a été capable de repousser le sextuple Champion du monde quand il a lancé sa Kawasaki à l'intérieur du virage 2. Rea a suivi Redding de près tout au long du tour et demi suivant et a finalement pris l'initiative dans le deuxième tour, sortant de son sillage avant le virage 9.

Mais le pilote Ducati a immédiatement riposté, avec une meilleure sortie du dernier virage pour reprendre la tête au début du troisième tour. À partir de là, Redding a commencé à prendre de l'avance, son avantage s'étendant à près d'une seconde sur le Nord-Irlandais à la moitié du sprint de 10 tours.

Rea a réduit son retard dans la seconde moitié de la course et n'était plus qu'à trois dixièmes du futur pilote BMW, mais il n'a pas pu réduire l'écart suffisamment pour tenter une attaque. Redding a finalement franchi le drapeau à damier avec 0"631 d'avance sur le leader du championnat, décrochant la pole position pour la dernière course du week-end et se replaçant fermement dans la lutte pour le titre.

Le pilote Yamaha Toprak Razgatlioglu a été le grand gagnant au départ, se hissant à la troisième place derrière le duo de tête grâce à un envol rapide depuis la huitième position sur la grille. Cependant, après avoir brièvement dépassé Redding pour la deuxième place avant de redescendre en troisième position, le pilote turc n'a pas été en mesure de suivre le rythme du duo de tête, franchissant finalement la ligne d'arrivée avec trois secondes de retard.

Le coéquipier de Razgatlioglu, Andrea Locatelli, a terminé quatrième devant la deuxième Kawasaki d'Alex Lowes, tandis que Tom Sykes a glissé à la sixième place sur la meilleure des BMW après être parti de la première ligne. Chaz Davies sur la Ducati GoEleven a été le meilleur pilote indépendant en septième position, à sept secondes du vainqueur de la course, tandis que Michael van der Mark a terminé huitième pour compléter un double top 10 pour l'équipe d'usine BMW.

Garrett Gerloff a eu une autre course peu inspirée et a terminé neuvième sur la Yamaha GRT, tandis que le pilote d'usine Honda Álvaro Bautista complète le top 10. L'Espagnol a devancé de peu la deuxième Yamaha GRT de Kohta Nozane, la Ducati Motocorsa d'Axel Bassani et la deuxième Ducati d'usine de Michael Ruben Rinaldi, les quatre pilotes n'étant séparés que par une seconde à l'arrivée.

