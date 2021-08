Rea battu par Redding mais devant Razgatlioglu

Le pilote Ducati Scott Redding, qui passera dans le camp BMW en 2022, a dépassé le poleman Jonathan Rea au sixième des 23 tours pour remporter sa deuxième victoire consécutive après son triomphe dans la course finale de la manche précédente à Most. Redding revient ainsi à 45 points du leader du championnat, Rea, qui compte désormais sept points d'avance sur le troisième du jour, Toprak Razgatlioglu.

Depuis la deuxième place sur la grille, Redding a pris l'avantage dès le départ, mais il a été repassé au milieu du premier tour par la Kawasaki de Rea. Ce dernier n'a toutefois jamais été en mesure de creuser un écart en tête, et Redding a pu profiter d'une meilleure traction à la sortie du dernier virage pour passer devant le Nord-Irlandais à l'entrée du virage 1 au sixième tour.

Le pilote Kawasaki n'a pas été en mesure de revenir, il est sorti large au virage 9 à au moins deux reprises dans une tentative vaine de suivre le pilote Ducati ; il a finalement franchi la ligne avec 2,5 secondes de retard.

Razgatlioglu est monté sur le podium en troisième position, à trois secondes, mais a concédé quatre points à Rea dans la course au titre. Le pilote turc est parti de la huitième place, avant de grimper à la quatrième position dès le premier tour. Mais il lui a fallu attendre le septième tour pour dépasser Andrea Locatelli, son coéquipier chez Yamaha, pour la dernière place du podium

Alex Lowes est cinquième sur la deuxième Kawasaki, devant les BMW de Tom Sykes et Michael van der Mark. Garrett Gerloff est passé de la neuvième à la quinzième place au début de la course, puis s'est repris pour finir là où il était parti, manquant de peu la huitième place face à la Ducati Motocorsa d'Axel Bassani.

Le coéquipier de Redding chez Ducati, Michael Ruben Rinaldi, a terminé 10e, à près de 30 secondes de la victoire. Kohta Nozane a obtenu son meilleur résultat en WSBK en prenant la 11e place sur la deuxième Yamaha GRT devant la Ducati Barni de Tito Rabat.

Leon Haslam a été déçu par sa 13e place sur la seule Honda à avoir terminé la course, Alvaro Bautista ayant chuté et Leandro Mercado ayant été impliqué dans un incident avec la Yamaha de Christophe Ponsson. Chaz Davies (Go Eleven Ducati) et Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) ont également chuté.

Le pilote Suzuki Naomichi Uramoto, 16ème, a manqué de peu le dernier point face à Ponsson.

Race results: