Redding signe sa première victoire et mène au championnat

Scott Redding a été promu dans l'équipe usine de Ducati en Championnat du monde de Superbike cette année, après avoir remporté le titre en British Superbike l'année dernière sur une moto du constructeur italien. L'auteur de deux podiums en MotoGP a battu Jonathan Rea pour la pole position avec une marge de seulement 34 millièmes de seconde, et s'est porté en tête devant la Kawasaki en fin de course pour aller chercher sa première victoire pour ce qui était son quatrième départ en WorldSBK.

Le Champion en titre, Rea, a réussi à dépasser Redding lorsque ce dernier a peiné à s'élancer, et a pris la tête dans le virage 1, devant Toprak Razgatlioglu, qui s'élançait cinquième et a gagné trois places. Redding était alors troisième devant la BMW de Tom Sykes mais ce dernier est sorti large au virage 6, permettant au pilote Ten Kate Yamaha, Loris Baz, de passer, de prendre la quatrième place et de se retrouver bloqué derrière la lutte pour le podium en début de course.

Baz a ensuite rapidement été décroché par les trois premiers, et Sykes s'est lui aussi isolé en cinquième position avant qu'un problème technique ne l'oblige à rentrer aux stands au cinquième tour. Rea a conservé la tête de la course jusqu'au 12e tour devant Razgatlioglu et Redding, au moment où le pilote Ducati a réussi à prendre la seconde place aux dépens de la Yamaha, au virage 6. Le duo de tête s'est ensuite constitué une avance sur Razgatlioglu, mais cet écart a fondu lorsque Redding a attaqué Rea au 14e tour. L'Anglais a utilisé la puissance de la V4 R pour se placer à hauteur de Rea en se dirigeant vers le virage Pedrosa, et a forcé le passage au point que Rea a failli perdre la troisième place en sortant au large.

Le pilote Ducati a failli offrir à Rea la possibilité de repasser dans le tour suivant quand il est sorti au large dans le même virage 6, mais a réussi à tenir sa place. Par la suite, Redding n'a plus été menacé jusqu'au drapeau à damier, Rea le suivant à distance en deuxième place. Razgatlioglu a subi des attaques pour la dernière marche du podium en fin de course de la seconde Ducati, celle de Chaz Davies, mais a résisté et s'est assuré une place dans le top 3.

Baz a été repoussé au cinquième rang sous le drapeau à damier devant Michael Ruben Rinaldi, sixième sur la Ducati de Go Eleven après avoir fait une journée du vendredi prometteuse. Álvaro Bautista a franchi la ligne en septième place avec sa Honda, tandis que Marco Melandri a marqué son retour par une remontée de la 19e à la huitième place pour l'équipe Barni Ducati. Il a devancé l'ancien leader du classement Alex Lowes (Kawasaki) et la seconde Honda d'usine de Leon Haslam. Michael van der Mark a dû abandonner au neuvième tour sur une casse de sa Yamaha. Grâce à sa victoire, Redding prend la tête du championnat pour six points devant Lowes.