Le WorldSBK décale sa reprise à début juillet

Après trois reports déjà annoncés pour les manches de mars et avril, la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 pousse à de nouveaux changements au calendrier du WorldSBK. Sans surprise, les épreuves prévues en mai et juin sont à leur tour concernées, seulement la dernière annonce en date des instances dirigeantes indique que toutes ne peuvent être sauvées.

Ainsi, le rendez-vous prévu à Imola du 8 au 10 mai est officiellement annulé et ne sera pas reprogrammé à une date ultérieure. Les fans italiens pourront se consoler avec l'épreuve de Misano, qui est elle décalée : au lieu de se tenir du 12 au 14 juin, elle est reportée au mois de novembre et fait désormais office, en l'état actuel du calendrier, de dernier rendez-vous du championnat. L'épreuve d'Aragón est elle aussi sauvée, décalée de trois mois pour être disputée non plus fin mai mais fin août.

Ces annonces font suite aux report des manches de Jerez et d'Assen, ainsi qu'à celui de l'épreuve de Losail dont on se doute toutefois qu'elle ne pourra pas être reprogrammée. Rappelons également que le rendez-vous de Magny-Cours a été décalé d'une semaine en conséquence des nouvelles dates mises en place en MotoGP.

En l'état, la reprise du championnat se ferait donc début juillet en Angleterre. Le WorldSBK connaîtrait ensuite trois semaines de pause avant de se rendre en Allemagne. Deux semaines plus tard, une phase beaucoup plus intense débuterait, avec huit manches en l'espace de 12 semaines. Au vu de la situation sanitaire, qui n'est à ce jour pas stabilisée, les instances se réservent la possibilité d'apporter d'autres modifications au calendrier, cette version n'étant donc pas à ce jour définitive.

Calendrier WorldSBK 2020 mis à jour :

Date Pays Circuit 28 fév. - 1er mars Australie* Phillip Island 3-5 juillet Grande-Bretagne Donington Park 31 jui. - 2 août Allemagne Oschersleben 21-23 août Pays-Bas Assen 28-30 août Espagne Aragón 4-6 septembre Portugal Algarve 18-20 septembre Espagne Barcelone 2-4 octobre France Magny-Cours 9-11 octobre Argentine* San Juan 23-25 octobre Espagne Jerez 6-8 novembre Italie Misano

* WorldSBK et WorldSSP uniquement