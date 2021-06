Rinaldi vainqueur dominateur à Misano, Rea l'a échappé belle

Michael Ruben Rinaldi a profité de son très bon envol depuis la cinquième place pour s'emparer des commandes dès le deuxième virage lors de la première course à Misano, avant de finir par sortir vainqueur d'une bataille contre Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu. Rea a perdu beaucoup de positions dans les premiers instants de la course avant de vite se reprendre et de refaire son retard.

Le duo Rinaldi-Rea s'est progressivement échappé face à un autre duo, composé de Scott Redding et Razgatlioglu. Le Nord-Irlandais a continué à mettre la pression sur le leader mais n'a pu réduire suffisamment l'écart pour tenter un dépassement. Au dixième tour, il a même commis une erreur rare en début de circuit, tombant presque de sa Kawasaki à la sortie du premier virage.

L'incroyable sauvetage qui a suivi de la part du sextuple Champion l'a envoyé hors piste, permettant à Razgatlioglu de revenir et de lui ravir la seconde positon. Rinaldi a alors tranquillement accentué puis géré son avance pour signer sa première victoire de la saison et la deuxième de sa carrière en WSBK après celle d'Aragon l'an passé. Razgatlioglu est monté sur son quatrième podium consécutif en 2021 alors que Rea a dû se contenter de la troisième place.

Redding et Alex Lowes complètent le top 5 alors que Lucas Mahias est le mieux classé des Français engagés avec la 11e position. Il a résisté au retour de Garrett Gerloff qui était parti des stands après un accident en qualifications.

Misano - Course 1