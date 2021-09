Rinaldi vainqueur, Razgatlioglu reprend la tête du championnat

Michael Ruben Rinaldi a remporté la deuxième course du week-end barcelonais, au terme d'une épreuve qui a été interrompue par un drapeau rouge après des incidents survenus dans les deux premiers tours.

Une chute mettant aux prises Lucas Mahias et Tom Sykes au tout début de la deuxième boucle a nécessité une intervention des secours auprès du pilote britannique. Touché à la tête, Tom Sykes a été transporté à l'hôpital pour des examens par précaution, mais la direction de course a précisé qu'il était conscient. Un tour plus tôt, Alex Lowes avait chuté avec Leon Haslam au même endroit, se blessant au poignet gauche.

Lorsque la course a été relancée, la grille a été de nouveau formée en se basant sur la course Superpole de la matinée, remportée par Jonathan Rea devant Toprak Razgatlioglu. Ce dernier a pris le meilleur envol au restart, mais le danger est rapidement venu de Michael Ruben Rinaldi, qui a d'abord passé Rea pour le gain de la seconde place. Profitant d'un pneu plus dur à l'arrière, il a pris les commandes aux dépens de Razgatlioglu au 15e tour. Pendant ce temps, Jonathan Rea a connu une course laborieuse et a chuté peu à peu dans la hiérarchie, avant de finalement parvenir à sauver la sixième place à l'arrivée.

Derrière Rinaldi et Razgatlioglu, c'est Scott Redding, vainqueur la veille sous la pluie, qui a complété le podium, devançant Álvaro Bautista et Andrea Locatelli. Septième ce dimanche, Garrett Gerloff a signé un bon résultat, suivi du héros de samedi, Axel Bassani, et de Michael van der Mark. Kohta Nozane boucle le top 10 en s'offrant son meilleur résultat depuis la manche d'ouverture de la saison. À noter que Chaz Davies n'a pas pris le départ de la course après sa chute survenue lors de la Superpole : lui aussi a été hospitalisé, touché au dos.

Avec sa deuxième place et le résultat mitigé de Rea, Razgatlioglu reprend la tête du championnat à l'issue de cette manche barcelonaise, avec un tout petit point d'avance sur son adversaire. Scott Redding est troisième du classement général à 60 points du leader. Les trois hommes n'ont plus que quatre manches pour se départager dans la course au titre.

