Scott Redding en tête du championnat grâce au doublé Ducati

Rea a pris un départ poussif, passant de la pole à la quatrième place dans la première séquence de virages, mais est parvenu à récupérer les positions perdues en un rien de temps, dépassant son coéquipier Alex Lowes dans le virage 12 avant de reprendre la tête de la course. De son côté, Redding s'installait à la troisième place après avoir dépassé Loris Baz, auteur du holeshot mais incapable me aintenir son avance au-delà de quelques virages.

C'est alors que le Français rétrogradait que les trois premiers prenaient leurs distances avec le reste du peloton, Rea menant la course avec une faible avance sur Lowes et Redding. Au cinquième tour, Redding a mis fin au statu quo en dépassant Lowes dans l'avant-dernier virage avant de se lancer à la poursuite de Rea pour s'emparer des commandes.

Quelques instants plus tard, Lowes subissait un spectaculaire highside à la sortie du virage 3 et finissait au sol. Dans son malheur, le Britannique avait la chance de voir le peloton des poursuivants l'éviter. Malgré la gravité de l'accident, la course a pu se poursuivre sans interruption, Redding poursuivant Rea avec acharnement pour prendre la tête.

Deux tours plus tard, Redding parvenait à reprendre Rea dans la ligne droite de départ/arrivée. Le pilote britannique profitait alors de la meilleure puissance de sa Ducati pour prendre la tête dans le premier virage. Après avoir perdu la première place, Rea s'est retrouvé derrière son rival et s'assurait de maintenir la pression : l'écart entre les deux homme ne dépassait ainsi jamais les 0'3''.

Lire aussi : Sykes reste chez BMW pour la saison 2021 de WSBK

C'est à quatre tours de l'arrivée que Rea tentait de se jeter sur Redding dans le virage 12, sans succès. Pire, celui-ci se retrouvait large et permettait à Chaz Davies de réduire l'écart puis de le dépasser dans le tour suivant. Une fois en deuxième position, Davies ne parvenait pas à suffisamment réduire l'écart dans les trois derniers tours pour se montrer réellement menaçant avec une manœuvre de dépassement. Le Champion de Superbike britannique en titre parvenait à s'accrocher pour gagner avec une marge de 0'3'' et ainsi s'emparer de la tête du classement, aux dépends de Rea.

Derrière le trio de tête, Michael Ruben Rinaldi a terminé quatrième sur la Ducati Go Eleven après avoir dépassé le pilote d'usine Yamaha Michael van der Mark à un tour de la fin de la course. Toprak Razgatlioglu a suivi en sixième position, sur la seconde Yamaha d'usine, marquant un tournant remarquable pour le constructeur japonais après que ses deux motos se sont qualifiées en huitième et onzième position pour la course.

Côté tricolore, Baz a finalement terminé septième devant Xavi Fores et Federico Caricasulo. Les pilotes Honda n'ont pas réussi à convertir leur rythme élevé en qualifications en un résultat dans le top 5, Leon Haslam terminant 10e et Alvaro Bautista chutant à six tours de l'arrivée alors qu'il occupait la huitième place. BMW a connu une course difficile, Eugene Laverty ne pouvant obtenir que la 16e place, à près d'une minute de Redding, tandis que Tom Sykes a abandonné prématurément.

Aragón - Course 1