Redding fait le bon choix, Rea sur le podium malgré un accrochage

Scott Redding a quitté l'Aragón sur un succès grâce à un choix de pneus avisé dans la deuxième course du week-end, tirant profit des slicks sur une piste qui s'asséchait, tandis que Jonathan Rea a sauvé un podium malgré un contact avec Garrett Gerloff.

Après avoir remporté la course qualificative, déjà disputée sur piste mouillée, Jonathan Rea était en pole sur un circuit encore humide. Parti avec des pneus intermédiaires comme la plupart de ses rivaux, le vainqueur de la course de samedi est resté en tête au départ, devant son coéquipier Alex Lowes. Garrett Gerloff a pris l'avantage sur la première Kawasaki dans le deuxième tour et il s'est rapproché de Rea.

Le pilote Yamaha a tenté un dépassement dans le quatrième tour mais il a eu un contact avec Rea. Gerloff a chuté et son rival a pu rester sur ses roues mais il n'occupait plus que la quatrième place une fois sorti du bac à graviers. Michael van der Mark, qui venait de doubler Lowes, s'est retrouvé en tête.

La piste était de plus en plus sèche et Scott Redding, parti huitième avec des slicks, en a tiré profit. Remonté au cinquième rang, le pilote Ducati a pris l'avantage sur Rea, Toprak Razgatlioglu, Lowes puis Van der Mark et il était déjà en tête dans le sixième tour. Il s'est échappé et a facilement remporté la course.

Rea a pu remonter dans le classement et il est sorti vainqueur d'un long duel avec Van der Mark, marqué par plusieurs échanges de positions. Le pilote Kawasaki a pris un avantage définitif à trois tours de l'arrivée. Lowes et Tom Sykes ont aussi doublé Van der Mark, finalement cinquième. Razgatlioglu a également dégringolé dans le classement pour prendre la sixième place.

Remonté sur sa machine après sa chute, Gerloff s'est classé au septième rang, malgré un long lap imposé pour son accrochage avec Lowes. L'Américain a devancé Jonas Folger, deuxième du classement à avoir fait la course avec des slicks. Andrea Locatelli et Lucas Mahias ont complété le top 10. Álvaro Bautista a pris la 11e place avec sa Honda, tandis que Christophe Ponsson a vu l'arrivée à la 15e position, devant Michael Ruben Rinaldi, le troisième pilote parti avec des slicks, même si un départ depuis les stands ne lui a pas véritablement permis d'en profiter. Tito Rabat a abandonné après une chute.

Jonathan Rea est en tête du championnat après ce premier week-end de la saison. Le sextuple Champion de la catégorie a 12 points d'avance sur Alex Lowes et cinq de plus sur Scott Redding.

Motorland Aragón - Course 2

