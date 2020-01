Test Jerez - Rea se montre entre les gouttes

La pluie a accompagné les pilotes du WorldSBK lors de la reprise des essais, cette semaine à Jerez. Deux dernières journées collectives étaient au programme à un mois de la traditionnelle semaine australienne comprenant un test et la première manche du championnat, néanmoins le temps de piste a été réduit mercredi à cause de la météo et la journée marquée par de nombreuses chutes et pas moins de quatre interruptions au drapeau rouge.

Jeudi, la pluie n'est arrivée qu'en fin de journée, permettant aux pilotes et aux écuries d'emmagasiner de précieuses informations sur leurs machines dans des conditions sèches. Tout le monde a toutefois remballé son matériel à deux heures de la fin prévue des festivités, les averses revenant avec suffisamment de force.

Lire aussi : 22 pilotes pour la saison 2020 du WorldSBK

Mercredi, Leon Haslam a créé l'événement en signant le meilleur temps de la première journée, pour ce qui était sa première apparition publique au guidon de la Honda CBR1000RR-R. Le pilote anglais et son nouveau coéquipier, Álvaro Bautista, ont eu l'opportunité de découvrir leur nouvelle machine lors d'essais privés menés sur le MotorLand Aragón, à Portimão et Jerez, mais leur première participation à un test collectif a particulièrement braqué les projecteurs sur leurs performances alors qu'ils ont bouclé une quinzaine de tours chacun. Bautista n'a toutefois obtenu que le dixième temps.

En signant son meilleur temps aux alentours de 15h, Haslam avait remplacé Loris Baz au sommet du classement avant qu'une forte averse ne contre toute réplique de la part de ses adversaires. Il avait alors devancé de peu Michael van der Mark et un autre pilote Yamaha, le rookie américain Garrett Gerloff, impressionnant malgré sa faible connaissance de la piste. Le top 5 était complété par Scott Redding, nouveau pilote Ducati, et par Loris Baz sur la Yamaha du team Ten Kate.

Jonathan Rea, quant à lui, a préféré rester au stand. Après avoir roulé mardi dans le cadre d'un tournage avec son équipe, le Champion du monde est resté à l'abri au vu des conditions. Il a toutefois effectué 19 petits tours jeudi, suffisants pour s'offrir le meilleur temps de la journée ! Il sera absent du prochain test collectif, à Portimão, et ne reprendra donc la piste qu'à Phillip Island, à quelques jours de la première manche.

Notons enfin que Stefan Bradl était lui aussi présent cette semaine à Jerez, mais au guidon de la RC213V afin de préparer les essais de Sepang qui marqueront la reprise du MotoGP dans deux semaines. Aucun temps n'a toutefois été communiqué.

Lire aussi : Ducati présente sa GP20 à Bologne

Malgré le retour de la pluie jeudi après-midi, les pilotes et équipes ont pu tester leurs machines dans des conditions sèches, et derrière Rea, on retrouve Toprak Razgatlioglu et Scott Redding, permettant ainsi à trois constructeurs d'occuper les trois premières places du classement. Sur la deuxième Kawasaki officielle, Alex Lowes se classe quatrième, devant son ancien équipier Michael van der Mark.

Très compétitif sous la pluie de mercredi, Loris Baz a confirmé ses bonnes dispositions avec le septième temps de la journée de jeudi, même si les écarts importants ne peuvent pas être totalement interprétés comme des indices fiables pour la saison à venir. Le Français devance Álvaro Bautista, qui continue son acclimatation chez Honda.

Test Jerez - Jour 1 : top 15 WorldSBK