Test Portimão - Razgatlioglu et Redding s'affirment

Une grande partie des équipes WorldSBK étaient réunies à Portimão ces deux derniers jours, pour mener de nouveaux essais de préparation en vue de la saison qui débutera dans tout juste un mois. Une partie seulement, car l'équipe officielle Kawasaki, elle, avait choisi de réunir lundi ses pilotes, Jonathan Rea et Alex Lowes, à Barcelone, nouvelle piste entrée au calendrier cette année. Au Portugal, et comme à Jerez quelques jours plus tôt, plusieurs drapeaux rouges ont interrompu les deux jours de roulage du reste du plateau, mais cette fois le mauvais temps s'est tenu à distance.

Dans des conditions globalement bonnes, et en l'absence du Champion du monde en titre, les nouveaux visages du championnat ont affirmé leurs ambitions. C'est Scott Redding qui s'est montré le plus rapide le premier jour, lui qui s'apprête à faire ses débuts dans ce championnat avec Ducati. Puis lundi, c'est Toprak Razgatlioglu qui l'a remplacé au sommet du classement. Déjà bien connu du reste du peloton, le prometteur pilote turc inaugure son nouveau partenariat avec Yamaha en étant donc le dernier à dominer des essais avant que tout le monde n'embarque pour Phillip Island, où la traditionnelle semaine dévolue aux derniers tests puis aux premières courses attend les concurrents.

Toujours en phase d'adaptation à la YZF-R1, Razgatlioglu a continué à travailler sur ses réglages, notamment sur l'avant de la machine. Il est venu à bout de Redding dans les ultimes instants de la séance, alors que l'Anglais avait bouclé la première journée en tête grâce à son utilisation dans les derniers moments d'un pneu qualifs, l'une des découvertes qu'il doit maîtriser pour sa première saison en WorldSBK. Globalement concentré sur l'adhérence et l'économie de ses pneus en prévision des courses de Phillip Island, où ces paramètres pèseront dans la balance, le rookie venu du MotoGP avec un transit par le BSB a occulté la performance de son coéquipier, Chaz Davies, revenu dans le top 10 en toute fin de séance pour se classer cinquième. Très nettement distancé le premier jour, le Gallois a porté son retard sur son coéquipier à sept dixièmes à la fin de ces essais sans parvenir à faire jeu égal avec lui après un test de Jerez déjà mitigé.

Chaz Yamaha, Michael van der Mark, qui s'est lui aussi efforcé de travailler sur ses pneus, a obtenu le quatrième temps final, battu à la fois par son coéquipier et par un autre pilote du groupe d'Iwata : Loris Baz. Au guidon de la machine préparée par Ten Kate dont il a continué de comparer les versions 2019 et 2020, le Français a confirmé ses bonnes dispositions au cours des deux journées, avec vitesse et constance, et n'a manqué le meilleur temps que sous le coup des attaques de fin de séance menées par Redding et Razgatlioglu. Les deux autres Yamaha, pilotées par Federico Caricasulo et Garrett Gerloff, se sont elles aussi placées dans le top 10.

Du côté de chez Honda, c'est à nouveau Leon Haslam qui a mené la danse. Leader d'une des deux journées d'essais à Jerez la semaine dernière, l'Anglais a cette fois dû se contenter du huitième temps dimanche et du sixième lundi, mais s'est montré plus rapide qu'il ne l'avait été en course à Portimão l'an dernier au guidon de la Kawasaki.Álvaro Bautista, lui, a dû se contenter du 15e temps chacun des deux jours de ces derniers essais qu'il pouvait mener avec la CBR avant de prendre la direction de l'Australie.

Derrière la Honda de Haslam, on retrouve les BMW pilotées par Tom Sykes et Eugene Laverty. Au travail sur le moteur (avec au passage une casse dimanche), le châssis et l'électronique, les pilotes ont également tenté de définir un set-up de base pour le début du championnat, le tout sans lancer de time attack avec les pneus de qualifications, de quoi leur permettre de dresser un bilan positif malgré la prise de pouvoir de leurs adversaires au classement.

Prochain rendez-vous, pour tout le monde désormais : le 24 février à Phillip Island, pour la première des deux journées d'essais collectifs préparant au week-end de course qui donnera, à la fin de cette même semaine, le coup d'envoi du championnat. Entre-temps, les équipes officielles qui ne l'ont pas encore fait organiseront leur présentation officielle. Car sur ce point aussi, Yamaha a devancé tout le monde...

Test Portimão - Top 8 WorldSBK

Pos. Pilote Moto Temps/Écart 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1’40.804 2 Scott Redding Ducati +0.079 3 Loris Baz Yamaha +0.190 4 Michael van der Mark Yamaha +0.622 5 Chaz Davies Ducati +0.795 6 Leon Haslam Honda +0.851 7 Tom Sykes BMW +0.982 8 Eugene Laverty BMW +1.186

