Jonathan Rea en tête des tests de Jerez avec la nouvelle Kawasaki

Les équipes du WorldSBK étaient à Jerez mardi et mercredi, pour leurs premiers tests en vue de la saison 2021. Jonathan Rea a signé le meilleur temps de ces essais, en découvrant la nouvelle version de la Kawasaki ZX-10RR, apparue en piste mercredi. La machine du sextuple Champion du monde évolue surtout à l'avant, avec un nouveau carénage et une fourche revue.

"On a commencé à travailler sur certaines pièces pour 2021, une partie du programme d'essais que KHI nous a envoyé", a déclaré Rea, qui avait perdu du temps le premier jour en raison d'un souci technique sur l'ancienne machine. "Comme toujours, on a récolté des informations et testé beaucoup de choses, un nouveau carénage à l'avant pour donner des informations à Kawasaki, les sensations avec le moteur, la tête de fourche, les freins et un pneu avant de Pirelli."

"On a pas mal travaillé et j'ai fait beaucoup de tours en pneus usés [mercredi]. Je n'ai pas été très rapide avec le pneu neuf mais je suis devenu plus rapide en accumulant les tours. C'est plutôt bien d'avoir ce souci ! Il y a eu des plus et des moins et on a beaucoup d'informations à analyser maintenant, avant de reprendre la piste pour de nouveaux essais au MotorLand la semaine prochaine."

Toprak Razgatlioglu, longtemps en tête mercredi, a réalisé le deuxième chrono sur l'ensemble des deux journées, en comparant les Yamaha version 2020 et 2021. Le Turc s'est concentré sur le freinage, avec de nouveaux étriers de Brembo et un travail sur les réglages du frein moteur.

Troisième place pour Alex Lowes, qui a aussi pu tester la nouvelle Kawasaki mercredi. Garrett Gerloff, en tête mardi et quatrième sur l'ensemble des deux jours, a aussi pu comparer les deux Yamaha, deux motos qu'il découvrait puisqu'il disposait de la version 2019 dans le team GRT cette année. C'est avec la machine 2021 que l'Américain a réalisé son meilleur chrono mercredi. Leon Haslam a pris la cinquième place devant son équipier au sein du HRC, Alvaro Bautista.

Mahias et les autres débutants en piste

Plusieurs pilotes qui feront leurs débuts en 2021 ont pu découvrir leur nouvelle moto. En l'attente de nouvelles sur l'avenir de Loris Baz, Lucas Mahias était ainsi le seul Français en piste, avec sa Kawasaki du team Puccetti. Andrea Locatelli et Kohta Nozane étaient au guidon de leur Yamaha, dans l'équipe officielle pour le premier et dans le team GRT pour le second. Le quatrième rookie en piste était Isaak Viñales. Le cousin de Maverick vient de signer dans le team Orelac, pour piloter une Kawasaki.

Lire aussi : Lucas Mahias monte en WorldSBK avec le team Puccetti

Alvaro Bautista et Loris Cresson ont chuté au cours de la première journée et aucun incident n'a été à noter mercredi, même si Gerloff a failli faire un highside. La prochaine séance est prévue la semaine prochaine sur le MotorLand Aragón, mercredi et jeudi.

Test Jerez - Jour 1 :

Pos. Pilote Moto Temps/Écart 1 Garrett Gerloff Yamaha 1’39"571 2 Jonathan Rea Kawasaki +0"384 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha +0"484 4 Alex Lowes Kawasaki +0"545 5 Leon Haslam Honda +0"723 6 Alvaro Bautista Honda +0"771 7 Andrea Locatelli Yamaha +1"008 8 Lucas Mahias Kawasaki +1"281 9 Isaac Viñales Kawasaki +2"345 10 Kohta Nozane Yamaha +2"375 11 Loris Cresson Kawasaki +5"237

Test Jerez - Jour 2 :