Tom Sykes forfait pour Jerez, Eugene Laverty le remplace

Tom Sykes ne pourra pas rouler à Jerez. Victime d'une lourde chute qui l'a laissé avec une commotion cérébrale à Barcelone il y a seulement quatre jours, l'Anglais ne sera pas apte à reprendre le guidon dès demain. L'état de santé de Sykes ne suscite pas de véritable inquiétude puisqu'il a pu quitter l'hôpital lundi alors que les médecins avaient dans un premier temps prévu de le maintenir en observation jusqu'à mercredi.

"Sykes va maintenant se concentrer pleinement sur sa convalescence afin d'être prêt pour la manche suivante à Portimão", précise BMW. La manche du WorldSBK au Portugal aura lieu une semaine à peine après celle de Jerez, ce qui laisse peu de temps au Champion 2013 de la catégorie.

En attendant son retour, la moto de Tom Sykes sera confié à Eugene Laverty, de retour dans l'équipe officielle dont il portait les couleurs jusqu'à la saison dernière. L'Irlandais a débuté la saison chez RC Squadra Corse, devenu équipe satellite de BMW cette année, mais la formation n'a plus été vue depuis les courses de Donington, son but étant de se restructurer avant de retrouver le WorldSBK dans des conditions plus favorables.

Sykes ne sera pas le seul pilote forfait ce week-end. Chaz Davies s'est cassé deux côtes dans une chute impliquant Lucas Mahias et la date de son retour à la compétition n'a pas encore été fixée. En attendant, Loris Baz va le remplacer dans le team Go Eleven. Le Français pilote déjà une Ducati V4-R en MotoAmerica, catégorie qu'il a rejoint cette année faute de place en WorldSBK, où il a disputé six saisons.

Alex Lowes, également blessé à Barcelone dans un accident avec Lucas Mahias à Barcelone, va de son côté tenter de rouler à Jerez malgré une fissure à la main droite. "J'ai la main fracturée mais à part ça je me sens relativement bien", a déclaré le pilote Kawasaki. "Je sens que je peux essayer de rouler à Jerez. Mon cou est un peu douloureux mais je vais travailler sur ma convalescence."