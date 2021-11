Toprak Razgatlioglu : "Une journée incroyable"

Toprak Razgatlioglu a mis fin à l'hégémonie de Jonathan Rea sur le WorldSBK. Arrivé en Indonésie avec une confortable avance sur le vainqueur des six derniers titres, sa deuxième place en Course 1 – repoussée à ce dimanche à cause de la pluie tombée samedi – lui a donné l'avance nécessaire pour décrocher la couronne mondiale avant même la dernière épreuve de la saison. Premier vainqueur turc en WorldSBK et naturellement premier Champion turc de la catégorie, le pilote Yamaha ne cache pas son émotion.

"On est Champions... je ne sais pas quoi dire !", a confié Toprak Razgatlioglu au site officiel du championnat. "C'est une journée particulière pour moi. Après Assen, j'ai dit 'OK, le championnat est terminé', parce que je regardais le classement avant, je ne l'ai jamais fait après. Je me suis juste concentré sur les courses et voilà où j'en suis. Les courses n'ont pas été faciles pour moi, j'ai fait de mon mieux et on est Champions. Ça n'a pas été facile, parce que dans de nombreuses courses et à de nombreux moments, on a eu des chutes ou des problèmes, mais maintenant nous en sommes là."

Razgatlioglu a dédié son sacre mondial à son père Aric, un cascadeur qui l'a mené à la moto, tragiquement disparu dans un accident il y a quatre ans : "Je l'ai toujours dit cette saison, mon rêve était d'être Champion du monde. Je dédie [le titre] à mon père. Je suis très heureux. C'est une journée incroyable et c'est vraiment important pour moi. Il a travaillé pour moi et il ne pourra pas voir que je suis Champion du monde, mais il disait tout le temps 'Toprak sera Champion du monde'. C'est pour lui".

Toprak Razgatlioglu défendra sa couronne la saison prochaine. Approché par le team Petronas SRT, désormais renommé RNF, pour rejoindre le MotoGP cet été, il a préféré se concentrer sur le WorldSBK mais n'a pas exclu de rejoindre la catégorie reine dès 2023, malgré un contrat pour piloter des Yamaha dans son championnat actuel lors des deux prochaines années.