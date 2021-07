Razgatlioglu ferme la porte du MotoGP et prolonge en WorldSBK

Un candidat de moins pour le team Petronas en MotoGP. La formation malaisienne aura peut-être deux places à attribuer pour la saison 2022, Franco Morbidelli étant pressenti pour succéder à Maverick Viñales dans l'équipe Yamaha officielle et une retraite de Valentino Rossi étant de plus en plus probable. Les noms de deux représentants de Yamaha en WorldSBK, Toprak Razgatlioglu et Garrett Gerloff, ont donc été évoqués, les dirigeants de la marque dans la catégorie étant même prêts à les laisser filer à contrecœur.

Razgatlioglu a déjà été approché par SRT pour remplacer un Morbidelli blessé à Assen mais le Turc a refusé l'offre pour rester concentré sur la quête du titre en WorldSBK, donc il occupe actuellement la deuxième place, et c'est finalement Gerloff qui a piloté la M1 à Assen. La volonté de Razgatlioglu de privilégier le Superbike s'est confirmée puisqu'il a prolongé son contrat dans l'équipe Yamaha officielle pour deux saisons supplémentaires, jusqu'à la fin de l'année 2023.

"Yamaha est devenu une famille et je suis vraiment heureux de signer pour deux nouvelles années", déclare le pilote turc. "Je pense que nous avons énormément amélioré la moto depuis mon arrivée pour la saison 2020, donc c'était une décision facile à prendre. Nous nous battons pour le titre cette année, nous sommes très proches du sommet et je pense que je suis entouré par les meilleures personnes possibles pour atteindre mon objectif avec le team Pata Yamaha with Brixx."

Une arrivée de Razgatlioglu en MotoGP est donc exclue à court terme, sa priorité allant à la quête du titre dans son championnat actuel : "J'aime le paddock du WorldSBK et je suis heureux d'y rouler. Je penserai peut-être au MotoGP à l'avenir, mais pour le moment je suis totalement concentré pour faire le travail en WorldSBK."

Andrea Dosoli, responsable de la compétition deux roues de Yamaha Motor Europe, se réjouit de la "bonne relation" établie avec Toprak Razgatlioglu depuis la saison 2020, qui a fait de la prolongation de l'accord une formalité : "La décision de poursuivre la collaboration entre Toprak et Yamaha Motor Europe pour les deux prochaines saisons est arrivée plus tôt que prévu et nous sommes convaincus que le meilleur est à venir, et qu'ensemble nous pourrons nous battre pour le titre en WorldSBK", annonce le manager. "J'apprécie vraiment la confiance que Toprak a en Yamaha, je l'en remercie et je peux garantir que nous ferons de notre mieux pour atteindre nos objectifs élevés."