Torres ne courra pas avec MIE Racing Althea Honda

Jordi Torres devait rejoindre l'équipe MIE, opérée par Althea Racing, pour le début de la saison européenne sur une seconde Honda CBR1000RR-R, aux côtés de Takumi Takahashi. Cependant, les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ont forcé le team à revoir ses plans, car Torres est engagé en MotoE avec l'équipe Pons, et en Superbike espagnol.

Compte tenu du nombre de dates du WorldSBK coïncidant avec les autres séries, MIE a décidé de remplacer Torres par Lorenzo Gabellini, qui court pour Althea en Superbike italien. C'est la deuxième fois cette année que Torres doit renoncer à un programme, puisqu'il avait signé pour l'équipe Pedercini Kawasaki et n'a finalement pas couru sous ses couleurs. Âgé de 20 ans, Gabellini rejoindra Takahashi lorsque la saison reprendra à Jerez, les 1er et 2 août.

"Je suis très heureux de recruter Lorenzo Gabellini dans l'équipe MIE Racing Althea Honda, et je lui souhaite la bienvenue", a déclaré le directeur Midori Moriwaki. "En raison de la pandémie de COVID-19, le monde entier fait face à de nombreux défis nouveaux et inattendus. Les choses se relancent progressivement et nous allons nous aussi retourner sur les circuits et reprendre la piste."

"Le Championnat du monde de Superbike a un calendrier totalement nouveau, et c'est pour cela que nous avons dû reconsidérer notre duo de pilotes. Je voudrais remercier Jordi Torres et lui souhaiter le meilleur dans ses autres projets. Je suis aussi très reconnaissant envers [le directeur d'Althea] Genesio Bevilacqua, sa réponse rapide pour gérer la situation a permis que Lorenzo fasse partie de l'équipe cette saison."

La saison de Takahashi s'est lancée difficilement à Phillip Island en février, avec deux abandons et une 15e place. Lors du retour du WorldSBK à Jerez, la grille accueillera une wild-card en la personne de Christophe Ponsson, qui pilotera une Aprilia RSV4 1000 opérée par l'équipe Nuova M2 Racing.

Aprilia est absent du championnat depuis la fin de saison 2018 et n'y a pas eu de présence officielle ou semi-officielle depuis 2015. Quant à Ponsson, il a disputé une saison entière dans la discipline sur une Kawasaki en 2015, qu'il avait terminée au 22e rang du classement. En 2018, il avait fait une unique apparition en MotoGP en remplacement de Tito Rabat pour Avintia Ducati à Misano, mais son manque de préparation l'avait mis hors du rythme.