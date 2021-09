Le WorldSBK confirme sa manche en Argentine en octobre

Alors que le MotoGP a récemment confirmé l'annulation attendue de son Grand Prix d'Argentine, qui devait avoir lieu à Termas de Río Hondo, le WorldSBK confirme pour sa part son épreuve dans le pays. Celle-ci sera organisée comme prévu du 15 au 17 octobre sur le circuit San Juan Villicum.

Ce sera la première fois depuis le début de la crise du coronavirus que le WorldSBK se rendra en Amérique du Sud. Cette confirmation intervient après de longs échanges préparatoires visant notamment à assurer le déplacement des acteurs du championnat dans de bonnes conditions, sans avoir à subir de quarantaine à leur arrivée sur le territoire. Des informations seront fournies prochainement quant au protocole qui y sera mis en place, mais aussi l'ouverture de la vente de billets pour que du public puisse assister à l'événement.

Par ailleurs, le championnat a annoncé la prolongation de son accord avec la province de San Juan pour maintenir l'épreuve argentine au calendrier du WorldSBK pour les deux prochaines saisons. Un nouvel accord de deux ans a été conclu entre Dorna WSBK (DWO), le promoteur Grupo OSD et le gouvernement de San Juan, garantissant la tenue des épreuves des catégories WorldSBK et WorldSSP.

"Nous sommes heureux de pouvoir revenir dans la province de San Juan et y courir", se félicite Gregorio Lavilla, directeur exécutif du WorldSBK. "Il y a une grande passion pour la course et la moto dans cette région, et après avoir reporté l'épreuve de l'an dernier, nous voulions y assurer la présence du WorldSBK pour les années à venir. Pour le championnat, nos équipes, nos pilotes ainsi que nos partenaires, la manche argentine est une opportunité unique que nous voulons consolider, car avoir une manche en Amérique du Sud est essentiel pour la croissance du WorldSBK."

Pour Jorge Chica, secrétaire aux Sports du gouvernement de San Juan, le retour du championnat est également le signe d'une relance tant attendue : "Assurer la présence du WorldSBK dans notre province nous permet de faire avancer le projet sportif du gouvernement, mais aussi de générer un impact économique et des opportunités d'emploi pour les habitants de San Juan. Un effort commun est nécessaire pour retrouver un événement international et nous continuerons à travailler afin d'améliorer les services, les installations et les valeurs de notre province."

Après les trois prochaines épreuves programmées en Espagne et au Portugal, l'Argentine doit faire objet de 12e et avant-dernière manche de la saison. Le dernier rendez-vous est quant à lui prévu en Indonésie dans deux mois. Malgré les nombreux doutes récemment exprimés sur la tenue effective de cette épreuve, le nouveau circuit de Mandalika, situé sur l'île de Lombok, serait désormais presque prêt.