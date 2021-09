Xavi Vierge devrait accompagner Iker Lecuona chez Honda

Honda devrait disputer la saison 2022 du World SBK avec un duo de pilotes intégralement renouvelé. Álvaro Bautista va faire son retour chez Ducati et, même si Leon Haslam espérait rester dans l'équipe du HRC, qui va profondément modifier sa structure, c'est un duo espagnol qui devrait composer l'équipe l'an prochain, obligeant le Britannique à trouver un nouveau point de chute.

Faute de place en MotoGP, Iker Lecuona s'est rapproché de Honda en WorldSBK et son arrivée devrait être confirmée dans les prochains jours. Selon les informations de Motorsport.com, son coéquipier sera Xavi Vierge, actuellement engagé en Moto2. Les deux parties n'ont plus qu'à finaliser les détails de leur accord, qui verra le Barcelonais faire ses débuts dans la catégorie.

Vierge dispute sa septième saison dans la catégorie intermédiaire des Grands Prix et il occupe actuellement la 11e place du championnat. Il a décroché quatre podiums et trois poles à cet échelon. Depuis l'an passé, il roule pour le Sepang Racing Team (SRT) mais cette équipe va quitter les trois catégories des Grands Prix et une nouvelle structure, dont les contours doivent être annoncés ce jeudi à Misano, va être montée pour courir uniquement en MotoGP.

Le team SRT avait proposé à Vierge de faire ses débuts en MotoGP au GP d'Aragón, en l'absence d'un Franco Morbidelli convalescent et en attendant l'arrivée d'Andrea Dovizioso, officialisée ce jeudi. Le pilote a préféré refuser l'offre, estimant qu'elle n'avait pas de sens dans l'optique de la saison 2022, puisqu'il ne figurait pas sur la liste des candidats à une place de titulaire.

L'équipe doit encore désigner le coéquipier de Dovizioso. À l'heure actuelle, le mieux placé semble rester Darryn Binder, frère du double vainqueur en MotoGP Brad. Il effectuerait alors le saut vers la catégorie principale sans passer par le Moto2, après quatre saisons en Moto3 et une seule victoire, obtenue l'an dernier sur le circuit de Barcelone. Le Sud-Africain a récemment testé une Yamaha R1 sur le circuit de Brno.