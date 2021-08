Azcona se réjouit d'un week-end "incroyable" en WTCR et Pure ETCR

Mikel Azcona et son coéquipier Jordi Gené ont fait coup double, participant à la fois au World Touring Car Cup et au nouveau championnat de voitures de tourisme entièrement électriques pour 2021, qui se partagent l'affiche à trois reprises cette année.

Le jeune homme de 25 ans a terminé deuxième derrière le pilote Audi Gilles Magnus lors de la première course en WTCR, devant une foule de passionnés sur le circuit du Grand Prix de Hongrie. Azcona a ensuite terminé troisième de la course suivante, remportée par la Lynk & Co de Santiago Urrutia, après que Nestor Girolami, deuxième sur la piste, ait été pénalisé pour un incident dans le premier virage.

L'Espagnol a ensuite remporté la Super Finale de son groupe dans l'épreuve de Pure ETCR, restant invaincu tout au long du week-end de compétition après avoir remporté ses deux batailles du samedi tout en ayant signé le temps le plus rapide dans le contre-la-montre.

"Cela a été un week-end très, très intense, de participer à deux compétitions", a déclaré Azcona. "C'était aussi un week-end très émouvant parce que nous nous battions à la maison avec Zengo Motorsport. Les résultats ont été tout simplement incroyables. En WTCR, dans la première course, nous avons réussi à terminer deuxième après une super lutte. Je suis heureux d'être deuxième ici, sur le circuit de mon équipe, il y a donc beaucoup de plaisir à cela."

Azcona avait gagné en confiance pour les courses en WTCR du dimanche grâce à ses bons résultats en Pure ETCR en Hongrie, malgré le défi de passer de la Cupra e-Racer à propulsion arrière (qui développe jusqu'à 500 kW, soit 670 chevaux) à la Leon à essence, plus légère et à traction avant, utilisée en WTCR.

"Lorsque vous obtenez de bons résultats, c'est toujours mieux pour vos performances. Vous vous sentez rapide, vous vous sentez fort", a-t-il déclaré. "En Pure ETCR, nous ne pouvions pas demander un meilleur résultat. J'ai gagné toutes les batailles auxquelles j'ai pris part pendant tout le week-end. Et dans la Super Finale, après trois tours super intensifs contre Jean-Karl Vernay, j'ai réussi à augmenter le rythme et à gagner la finale."

Azcona est remonté à la huitième place du classement WTCR après un début de saison difficile. Il est troisième au classement général en Pure ETCR, derrière son coéquipier Mattias Ekström et le pilote français de chez Hyundai, Vernay, avant la dernière manche qui aura lieu à Pau-Arnos les 16 et 17 octobre, où il effectuera à nouveau un double programme.

"Après un week-end de Pure ETCR vraiment difficile au Danemark, nous sommes de nouveau de retour, ce qui me donne beaucoup de confiance pour les dernières courses en France."