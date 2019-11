Au départ, Yann Ehrlacher, parti de la pole position, menait le peloton au volant de sa Lynk & Co, devançant Bjork dans la descente vers Lisboa, tandis que Muller s'était hissé au troisième rang après avoir dépassé l'Alfa Romeo de Kevin Ceccon et la Honda de Esteban Guerrieri.

Ehrlacher s'écartait ensuite à la sortie de Maternity Bend dans la partie haute du circuit, laissant passer Bjork et Muller en première et deuxième position, avant que Muller ne passe Björk pour s'emparer du commandement.

Bjork est demeuré dans le sillage de Muller pendant les sept derniers tours, mais ne dépassait pas son équipier, Muller ajoutant une nouvelle victoire à celle de samedi pour se rapprocher à 20 points de la tête du classement du WTCR.

Les deux leaders de l'équipe Lynk & Cos ont été mis sous pression par Ceccon, qui a enregistré son deuxième podium du week-end en terminant troisième, tandis que Guerrieri a effectué une bonne opération dans la course au titre en décrochant la quatrième position.

L'Argentin a brièvement occupé la troisième place après avoir doublé Ehrlacher de manière opportuniste à Lisbonne au début du deuxième tour, mais a été facilement déposé par Ceccon un tour plus tard.

Guerrieri était visiblement à la limite au volant de sa Honda, mais il a pu repousser plusieurs tentatives de dépassements de la Hyundai BRC de Nicky Catsburg, y compris une attaque dans le dernier tour au virage du Mandarin, conservant sa position au pied du podium.

La cinquième place revient finalement à Johan Kristoffersson (Sébastien Loeb Racing Volkswagen), devant Ehrlacher - qui a perdu plusieurs positions lorsque Guerrieri l'a dépassé - la quatrième Lynk & Co d'Andy Priaulx, et les pilotes Audi Frederic Vervisch et Jean-Karl Vernay.

Catsburg a finalement levé le pied après avoir échoué dans sa tentative de doubler Guerrieri, offrant la 10ème place à son coéquipier Norbert Michelisz, toujours leader du classement.

Le Hongrois a perdu une place au premier tour après s'être élancé du 12e rang, mais s'est vu offrir une position par son coéquipier Gabriele Tarquini, avant de doubler la Volkswagen de Rob Huff peu après, puis se voir promu à la 10e place grâce à Catsburg.

Michelisz compte ainsi 11 points d'avance sur Guerrieri dans la course au titre, tandis que Muller pointe à seulement six points derrière.

Race results: