La course d'ouverture du WTCR en Hongrie est annulée

Cette décision est le résultat des mesures prises par le gouvernement hongrois en réponse à l’épidémie de coronavirus, qui interdit jusqu’à nouvel ordre les rassemblements publics de plus de 500 personnes.

Bien que l’annulation des manifestations ne soit pas une décision facile ni une ligne de conduite privilégiée, les facteurs de santé et de sécurité restent la priorité absolue et il n’y aura aucun compromis sur ce point. Il n’est malheureusement pas possible de reporter la course WTCR Race of Hungary 2020 à une date ultérieure.

Afin de maintenir le calendrier des 20 courses prévues par le WTCR pour cette saison, la FIA a accepté de reprogrammer la séance de qualification et les deux courses prévues pour le week-end du Hungaroring dans le cadre de l’événement WTCR Race of Spain, qui se déroulera au MotorLand Aragón du 3 au 5 juillet. Les détails du format de l’événement seront annoncés en temps utile.

En consultation avec les organisations et les autorités compétentes, Eurosport Events suit de près l’évolution de la situation en Allemagne et en Slovaquie, où les deux prochains événements sont prévus. Dans l’hypothèse où ces événements seraient annulés en raison de restrictions gouvernementales, Eurosport Events proposerait à la FIA d’ajouter une troisième course sur les événements WTCR suivants au Portugal, en Autriche, en Chine ou en Corée du Sud, avec l’objectif d’organiser 20 courses au cours de la saison.

Eurosport Events tient à remercier les fans de la WTCR pour leur compréhension et leur soutien. Les pensées de la famille WTCR vont aux personnes touchées par l’épidémie de coronavirus.

Les spectateurs qui ont acheté des billets pour la course WTCR de Hongrie seront intégralement remboursés.

