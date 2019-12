Après neuf meetings, et 27 courses disputées, quatre hommes sont donc encore en lice pour le titre mondial en WTCR. Longtemps leader du classement, Esteban Guerrieri (Honda) avait perdu gros lors d’un week-end cauchemardesque en Chine en septembre, où il n’avait marqué aucun point et laissé sa première place au championnat à Norbert Michelisz (Hyundai).

Lors du même week-end chinois, à Ningbo, Yvan Muller (Lynk & Co) avait réalisé un carton plein avec notamment deux victoires et deux pole positions, qui lui avaient permis de se replacer dans la course au titre dans le sillage du Hongrois et de l’Argentin.

Toujours placé, Thed Björk (Lynk & Co) a su lui aussi se maintenir au contact des hommes de tête. Le Suédois, Champion du monde WTCC en 2017, est toutefois un peu plus loin au nombre de points.

Ainsi, avant Sepang ce week-end, c’est bien Norbert Michelisz qui occupe la première place, avec 316 points. Le pilote hongrois ne compte cependant que huit petits points d’avance sur Guerrieri, alors que Yvan Muller est lui aussi tout proche, le champion français ne pointant qu’à deux petites unités de la deuxième place du Sud-Américain. Quant à Thed Björk, le Suédois pointe lui à 28 points de Michelisz. S’il est bien mathématiquement en compétition pour le titre, Björk devrait plutôt, a priori, jouer la course d’équipe et aider son équipier Yvan Muller à s’imposer.

Car la bataille se jouera également au niveau des équipiers. Chez Hyundai, Michelisz pourra compter sur l’expérience de son équipier Gabriele Tarquini, champion WTCR en titre, et le métier d’Augusto Farfus et Nick Catsburg, qui ont montré leur mordant dans le peloton lors des courses précédentes.

Départ, Andy Priaulx, Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR en tête Photo de: WTCR

Chez Honda, Guerrieri peut compter sur le soutien de son compatriote et équipier au sein de l’équipe Münnich Motorsport, Nestor Girolami, qui fut le premier leader du championnat en début de saison. On n’oubliera pas les deux autres pilotes Honda de l’équipe KCMG, celle de l’expérimenté Tiago Monteiro et du jeune Attila Tassi, qui voudront eux aussi jouer leur rôle dans la bataille.

Quant à l'équipe Lynk & Co Cyan Racing, Yann Ehrlacher et Andy Priaulx seront des aides appréciables pour Muller et Björk.

A noter que les trois courses de WTCR se disputeront toutes exceptionnellement le dimanche, la coupe du monde de supertourisme partageant en effet l’affiche en Malaisie avec le championnat d’endurance moto, et les 8 Heures de Sepang, qui se disputeront le samedi.